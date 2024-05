Ligue-1-TOTS: Ex-Bundesligaspieler treffen auf Mbappé

Gianluigi Donnarumma - TW - Paris St. Germain - 95 GES

In der Champions League am BVB gescheitert - in der Liga aber schon Meister. Zurückzuführen ist der Triumph auch auf eine gute Defensive - und Keeper Donnarumma. Der Italiener hat von allen Ligue-1-Torhütern die meisten Tore verhindert; gemessen an der Qualität der Schüsse aufs Tor. kicker eSport/EA SPORTS