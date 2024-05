EA SPORTS FC 24: Wird auch das La-Liga-TOTS gewählt?

Scheinbar wird zusätzlich zum Bundesliga-TOTS auch das Team of the Season der La Liga gewählt. Das deutet zumindest eine Abstimmung auf der Seite des Verbands an. Fraglich bleibt, ob diese Einfluss auf die Promo in FC 24 hat.

Wird doch noch ein weiteres Team of the Season (TOTS) von der Community gewählt? Anders als zu den vergangenen FUT-Promos scheinen Fans und Spieler in diesem Jahr nur bei der Bundesliga die Chance auf Mitbestimmung bekommen zu haben.

Wer jedoch La Liga über die sozialen Medien folgt, kann zu einem anderen Schluss kommen. Denn auf der Webseite der höchsten spanischen Spielklasse gibt es eine Abstimmung, die mit dem TOTS in Verbindung gebracht wird. Dennoch bleiben einige Fragezeichen.

Normalerweise werden die TOTS-Nominierten auf der Homepage von EA SPORTS zur Abstimmung gestellt - auch eine Verlinkung vom Entwickler auf die Webseite von La Liga gibt es nicht. Hinzu kommt, dass dort andere Kartendesigns verwendet werden und die Zahl der zur Auswahl gestellten Spieler vergleichsweise hoch ist.

Anderes Kartendesign ein Indiz für keinen Zusammenhang zur FC-24-Promo? La Liga

So gab es beispielsweise für das Team of the Season der Bundesliga eine Auswahl von zehn Stürmern. 19 sind es beim möglichen Pendant der iberischen Halbinsel. Außerdem auffällig: Bei den Wahlen von EA SPORTS gibt es je nach Mannschaftsteil entweder fünf, zehn oder fünfzehn Nominierte. Bei La Liga sind die Zahlen eher willkürlich. Der letzte Punkt, der gegen einen Zusammenhang mit der Promo in Football Ultimate Team (FUT) spricht, ist die Zugänglichkeit. Denn abstimmen kann man nur, wer einen kostenlosen Account bei La Liga hat.

Viel Aufwand für keinen Einfluss auf FC 24?

Fraglich bleibt letztlich, ob EA SPORTS sich nicht doch die Möglichkeit offenlässt, eine oder mehrere Karten dieser Wahl zum Beispiel via Squad Building Challenge (SBC) oder Objective in FC 24 zu bringen. Schließlich steckt scheinbar ein etwas größerer Aufwand dahinter. So habe die Wahl der Fans 40 Prozent Einfluss "auf die finale Entscheidung", wie es auf der Seite heißt. 30 Prozent kämen von den Kapitänen der La-Liga-Teams und weitere 30 Prozent aus einem Komitee von Experten.

Ob es sich um ein offizielles - also ein promorelevantes - Voting handelt, haben wir beim Publisher bereits angefragt. Eine Antwort steht noch aus. Enthüllt wird das TOTS aus Spanien am 17. Mai.