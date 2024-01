Torloses Remis: Oldenburg lässt Punkte in Kiel

Keine Tore gab es am Samstag zum Jahresauftakt für den VfB Oldenburg: Gegen Kellerkind Kilia Kiel stand ein 0:0. Vor der Partie sorgte der Anhang der Gäste für Unmut beim Heimverein.

Der VfB Oldenburg musste zum Jahresauftakt einen Dämpfer hinnehmen: Beim Kellerkind Kilia Kiel kam der Absteiger nach einer überschaubaren Leistung nicht über ein 0:0 hinaus. Schon in der ersten Halbzeit waren die Hausherren ebenbürtig, ein Kopfball von Opoku Labes landete auf der Latte. Nach dem Seitenwechsel erspielten sich die Gäste ein Übergewicht und schnürten Kilia zeitweise in der eigenen Hälfte ein, doch auch VfB-Stürmer Ziereis traf nur das Aluminium. Zehn Minuten vor dem Ende musste Oldenburgs Schäfer, der bei einer vermeintlichen Schwalbe bereits Gelb gesehen hatte, nach einer verbalen Auseinandersetzung mit der Ampelkarte vom Platz. Schröder hatte in der Nachspielzeit trotz Unterzahl noch den Siegtreffer für Oldenburg auf dem Fuß, verzog aber knapp.

Ärger hatte es offenbar schon vor der Partie gegeben: Nach Angaben der "Nordwest Zeitung" wechselte der Anhang der Gäste "wegen der besseren Sicht und der besseren Akustik" vor Spielbeginn auf eigene Faust den Block - ein Vorgehen, das den Kielern sauer aufstieß.