Schwerstarbeit gegen Kiel II: Meppen siegt im Verfolgerduell

Der SV Meppen hat mit dem 2:0-Sieg am Sonntag gegen die U 23 von Holstein Kiel im Meisterrennen der Regionalliga Nord weiteren Boden gutgemacht. Doch trotz früher Führung war der Heimauftritt gegen die Jungstörche ein hartes Stück Arbeit für den ehemaligen Zweitligisten.

Sowohl der SV Meppen als auch Holstein Kiel II bestritten am Sonntag ihr erstes Regionalliga-Spiel im neuen Kalenderjahr. SVM-Trainer Adrian Alipour tauschte gegen die Jungstörche im Vergleich zum 3:3 in Drochtersen/Assel auf folgenden Positionen: Pünt verdrängte seinen Torwartkollegen Schmidt auf die Bank, ansonsten starteten Sprekelmeyer und Neuzugang Benjamins für Bruno Soares und Haritonov.

Kiels Reserve verlor am 26. November zu Hause 1:3 gegen Havelse. Im Vergleich zu dieser Niederlage ließ Coach Sebastian Gunkel in Meppen Oberbeck (Tor), Kulikas und Carrera für Dogan (Tor), Sohn und Ottilinger von Beginn an auflaufen.

Das Spiel begann wie gemalt für die Hausherren: Nach dem dritten Evseev-Eckball in Folge stocherte van Looy im Fünfmeterraum aus dem Gewühl den Ball über die Linie zur Meppener Führung (3.).

Die Jungstörche hatten in der Anfangsviertelstunde keinen Auftrag gegen einen druckvollen und spielfreudigen SVM. In der 13. Minute hätte sich Benjamins beinahe mit seinem ersten Tor eingeführt, doch die Direktabnahme aus zentraler Position klatschte auf die Oberkante der Latte.

Nach 20 Minuten schlug das Pendel in Richtung der Kieler aus, die jetzt den Ball gut durch ihre eigenen Reihen laufen ließen. In letzter Linie stand Meppen aber stabil. Erst in Minute 33 musste Pünt sein Können demonstrieren, als Niehoff von links in die Mitte zog und den Meppener Keeper zu einer Faustabwehr im langen Eck zwang. Kurz darauf rauschte ein Schuss von Fehler knapp über das heimische Gebälk.

Je näher die Halbzeitpause kam, desto stärker wurde Holstein. Der Ausgleich lag in der Luft, doch im Abschluss agierte die Gunkel-Elf zu fahrig. Somit hatte das 1:0 beim Gang in die Kabinen Bestand.

Kiel II sofort am Drücker

Nach Wiederbeginn machte Kiel II sofort Dampf: Wagbe zog in der 48. Minute von links in den Strafraum, sein Pass von der Grundlinie fand im Rückraum Voß, der aber knapp daneben zielte. Das Manko der überlegenen Jungstörche blieb die Qualität im Abschluss.

In der 64. Minute brannte es lichterloh im Kieler Strafraum. Die KSV Holstein bekam die Kugel partout nicht weg, Lelle musste gleich zweimal auf der Linie klären. Im dritten Versuch rutschte Prasse im Sechzehner der Ball über den Fuß, sodass es sogar mit Einwurf für die Gäste weiter ging. Im Gegenzug rauschte ein Flachschuss von Wagbe knapp am Pfosten vorbei.

Meppen befreite sich fortan etwas geschickter aus dem zeitweiligen Kieler Dauerdruck und kam wieder zu mehr Torgelegenheiten. Doch Evseev und Janssen, der in der 78. Minute seine fünfte Gelbe Karte sah, machten aus ihren Abschlüssen aus kurzer Distanz zu wenig. Freilich blieben die Gäste gefährlich, vor allem Wagbe war mit seiner engen Ballführung ein steter Quell Kieler Angriffe. Hinten verhinderte Rankic in der 86. Minute mit einer starken Grätsche gegen den durchgebrochenen Wessels den vorzeitigen Knockout.

120 Sekunden später war es dann doch passiert: Evseev fiel der Ball an der Strafraumgrenze vor die Füße, nach einem flinken Haken schloss der Routinier flach ins rechte Eck ab, 2:0. Damit waren alle Zweifel am Sieg beseitigt. Unter dem Strich ein Spiel, indem die Effizienz das Zünglein an der Waage war, denn mit besserer Chancenverwertung wäre für Kiel II wesentlich mehr drin gewesen.

Die nächsten Aufgaben

Für die Meppener geht es am kommenden Samstag auf Reisen, der Bremer SV wartet. Kiels Reserve empfängt tags darauf den SC Weiche Flensburg 08.