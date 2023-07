Torhüter-Trio komplett: Regensburg angelt sich Cuk aus Berlin

Nach dem Abstieg in die 3. Liga schreitet der Umbruch bei Jahn Regensburg weiter voran. Mit Torhüter Leon Cuk (20) hat der SSV bereits seinen 16. Sommer-Neuzugang verpflichtet.

Nach den Abgängen der drei Keeper Thorsten Kirschbaum (Vertragsende), Dejan Stovanovic (SCR Altach) und Jonas Urbig, den Stammverein Köln für ein weiteres Jahr in der 2. Liga jüngst nach Fürth verlieh, bestand großer Handlungsbedarf auf der Torhüter-Position in Regensburg. Zusätzlich zum verbliebenen Alexander Weidinger hatten die SSV-Verantwortlichen bereits mit der Verpflichtung von Felix Gebhardt vorgesorgt - nun ist das Trio mit Leon Cuk komplett.

"Konkurrenzsituation" um den Startplatz im SSV-Gehäuse

"Wir freuen uns darüber, dass wir mit Leon Cuk unser Torhüter-Trio nun komplettierten konnten. Damit kurbeln wir nicht nur die sportliche Konkurrenzsituation an, sondern gewinnen zudem einen vielversprechenden und jungen Torhüter für unsere Mannschaft hinzu", erklärt Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, die Verpflichtung eines weiteren Schlussmanns.

Cuk hatte sich 2017, im Alter von 14 Jahren, der Nachwuchsabteilung von Hertha BSC angeschlossen und sich bis in die Regionalligamannschaft der Alten Damen hochgearbeitet. Für Herthas Zweitvertretung kam der 20-jährige Torwart in der abgelaufenen Saison zwölfmal zum Einsatz und blieb dabei dreimal ohne Gegentreffer. Für die Profis des Bundesliga-Absteigers stand der gebürtige Berliner während der Wintervorbereitung derweil in Testspielen auf dem Platz.

Cuk unterschreibt Zweijahresvertrag in Regensburg

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, habe eine gute Perspektive aufgezeigt bekommen und war direkt Feuer und Flamme. Die Vorfreude ist sehr groß, hier künftig aufzulaufen und die Atmosphäre aufsaugen zu dürfen", kommentiert Leon Cuk seine Entscheidung für den SSV.

Das Arbeitspapier des Neuzugangs ist bis 30. Juni 2025 gültig. Über die sonstigen Wechselmodalitäten haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart.