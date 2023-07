Urbig verlängert in Köln und wechselt auf Leihbasis nach Fürth

Jonas Urbig hat seinen Vertrag beim 1. FC Köln verlängert und spielt in der kommenden Saison bei der SpVgg Greuther Fürth. Die Mittelfranken leihen den U-20-Nationaltorhüter für ein Jahr aus.

Was der kicker am Dienstag bereits vermeldete, ist nun offiziell: Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Eigengewächs Jonas Urbig bis 2026 verlängert und ihn im Anschluss für die Spielzeit 2023/24 an die SpVgg Greuther Fürth verliehen. Nach seiner Rückrunden-Leihe zum SSV Jahn Regensburg bedeutet dies für den 19-Jährigen die erneute Rückkehr in die 2. Bundesliga, in der er bereits 17-mal auf dem Platz stand und trotz des Regensburger Abstiegs zu überzeugen wusste (kicker-Note 3,06).

"Jonas Urbig besitzt ein komplettes Fähigkeitenprofil für einen modernen Torhüter auf perspektivisch höchstem Niveau", erklärt Kölns Geschäftsführer Christian Keller in einer Mitteilung. "Besonders bemerkenswert sind zusätzlich zu den sportlichen Faktoren - auch und gerade mit Blick auf sein junges Alter - seine Persönlichkeitsreife und seine absolute Professionalität. Wir wollen und werden Jonas deshalb beim FC intensiv fordern und fördern, um seine Entwicklung weiter zu forcieren und ihn für die Zukunft auf Bundesliga-Niveau zu bringen. Dafür ist die Leihe nach Fürth ein ganz wichtiger Schritt. Gleiches gilt für die vorzeitige Verlängerung seines Vertrages."

Verlängerung und Leihe der "ideale Weg" - Dank an Regensburg

"Ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag beim FC vorzeitig verlängert habe und bin dankbar für das Vertrauen des gesamten Klubs", meint Urbig und fügt an: "Die Verlängerung in Kombination mit der Möglichkeit, in der 2. Bundesliga weiter Spielpraxis zu sammeln, ist für mich aktuell der ideale Weg." Fürth hat sich, so Urbig, "sehr lange um mich bemüht. Deshalb und wegen den guten Gesprächen, die wir hatten, habe ich mich für die Spielvereinigung entschieden."

Einen besonderen Dank richtete der aktuelle deutsche U-20-Nationalspieler auch an seine vorherige Leihstation Regensburg: "Ich hatte eine sehr lehrreiche Zeit beim SSV Jahn Regensburg, in der ich viele wichtige Erfahrungen sammeln durfte. In einer sportlich schwierigen Situation auf einen jungen Torhüter zu setzen, ist keine Selbstverständlichkeit und das weiß ich sehr zu schätzen. Diese Erfahrungen nehme ich mit nach Fürth und möchte mir auch dort meine Spielzeiten in der kommenden Saison erarbeiten, um den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen."

Urbig soll den Wettbewerb erhöhen

In Fürth freut man sich derweil auf "eines der größten Torwarttalente in Deutschland", das "für zusätzlichen Wettbewerb unter unseren Torhütern sorgen" wird, ist sich Geschäftsführer Rachid Azzouzi sicher. "Jonas bringt für sein junges Alter schon sehr vieles mit und hat es in der Rückrunde in Regensburg schon richtig gut gemacht", bestätigt Trainer Alexander Zorniger die Einschätzung Azzouzis.

In Fürth ist Urbig der sechste Neuzugang. Dem gegenüber stehen acht Abgänge beim Kleeblatt. Um den Platz im Tor der Fürther wird Urbig künftig mit dem bisherigen Stammkeeper Andreas Linde konkurrieren.