Toptalent Mijatovic: Hat Leverkusen eine Chance?

Der 18 Jahre alte Serbe Jovan Mijatovic zählt momentan zu den spannendsten und begehrtesten jungen Angreifern in Europa. Der 1,79 Meter große Linksfuß, bei Roter Stern in Belgrad unter Vertrag, steht auch bei Bayer 04 Leverkusen auf dem Zettel - mit dem Bundesliga-Tabellenführer sollen aber auch andere Topteams wie Triple-Sieger Manchester City konkurrieren. "Sky Sports Italia" bewertet die Skyblues im Werben als klar favorisiert, vermeldet aber, dass sie Mijatovic sogleich an Tochter-Klub New York City FC verleihen würden.