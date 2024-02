Top-Verstärkung für den Aufstiegskampf: Villingen verpflichtet Caligiuri

Dem FC 08 Villingen ist kurz vor Ende der Transferperiode ein personeller Coup gelungen: Daniel Caligiuri wird ab sofort für den Klub aus der Oberliga Baden-Württemberg auflaufen und soll zum Zünglein an der Waage im Aufstiegsrennen werden.

Daniel Caligiuri hat doch noch Ja gesagt: Der 372-malige Bundesliga-Spieler (SC Freiburg, VfL Wolfsburg, Schalke 04 und FC Augsburg) spielt ab sofort für den FC 08 Villingen.

Der Klub aus der Oberliga Baden-Württemberg wurde beim 36-Jährigen laut Informationen der "Badischen Zeitung" bereits im Sommer nach dem Aus von Ryszard Komornicki vorstellig, wollte ihn als Spielertrainer engagieren, doch da habe Caligiuri dem Vernehmen nach noch auf einen Vertrag im Profibereich gehofft.

Daraus wurde nichts, der Deutsch-Italiener war nach seinem Abschied vom FC Augsburg im Sommer 2023 somit vereinslos, hielt sich zuletzt schon in Villingen fit. Jetzt hat Caligiuri beim Oberligisten unterschrieben, zum einen eine sentimentale Rückkehr in seine Geburtsstadt Villingen-Schwenningen, zum anderen verbunden mit einem klarem sportlichen Auftrag: Der FC 08 will als aktueller Tabellenzweiter der Oberliga Baden-Württemberg noch an der SG Sonnenhof Großaspach vorbeiziehen und kommende Saison in der Regionalliga spielen.

"Ein absoluter Glücksfall"

Mario Klotz, Cheftrainer und Sportdirektor beim Klub aus der selbsternannten "Schwarzwald-Metropole", freut sich in einer Meldung auf seinen neuen Schützling: "Daniel als Spieler für den FC 08 Villingen zu gewinnen, ist insbesondere für die Mannschaft, für den Verein und natürlich für die gesamte Region ein absoluter Glücksfall." Klotz weiter: "Seine Verpflichtung unterstreicht die ehrgeizige Zielsetzung, die wir erreichen wollen."

Der prominente Neuzugang denkt bereits jetzt an die Zeit nach der aktiven Karriere: "Ich werde künftig meinen Lebensmittelpunkt hier in Villingen haben. Aber auch die sehr guten Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen haben mich letztlich davon überzeugt, dass ich hier nicht nur noch mal eine Perspektive als Spieler, sondern eventuell auch darüber hinaus habe."