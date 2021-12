Titz: "Dass es so läuft, war schwer vorherzusehen"

Vor dem Nachholspiel des 1. FC Magdeburg gegen den FSV Zwickau sprach FCM-Coach Christian Titz über die Stärken des kommenden Gegner sowie die aktuelle Situation seines Teams. Mit einem Sieg könnte sich der Tabellenführer weit von der Konkurrenz absetzen.

Zwar trennen den FCM und Zwickau in der Tabelle zwölf Plätze, eine Sache haben die Teams jedoch gemeinsam: Nur vier Niederlagen mussten beide Mannschaften in dieser Saison einstecken, kein Team verlor seltener.

Auch deshalb hatte Magdeburg-Trainer Titz auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem FSV Respekt vor dem kommenden Gegner. "Das ist eine sehr kompakte stehende Mannschaft, sie stehen hinten sehr diszipliniert. Zwickau gibt sich nie auf und ist immer für ein spätes Tor gut", so der 50-Jährige. "Sie berufen sich auf ihre Stärken und spielen es diszipliniert und vor allem konsequent im Zweikampfverhalten. Außerdem sind sie mit ihren schnellen Außenspielern sehr konterstark geworden."

Aktuelle Formstärke "schwer vorherzusehen"

Aktuell stehen die Magdeburger fünf Punkte vor der zweitplatzierten Eintracht aus Braunschweig, mit einem Sieg im Nachholspiel am Mittwoch (19 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte man die Konkurrenz somit auf acht Punkte distanzieren. Eine gute Ausgangssituation, vor allem, weil vor der Saison nicht jeder den Magdeburgern die aktuelle Dominanz in der Liga zugetraut hätte. Der Trainer zeigte sich auf die eigene Formstärke angesprochen zwar erfreut, wollte der aktuellen Situation aber auch nicht zu viel Bedeutung zuschreiben: "Dass alles so läuft, wie es das bisher tut, konnte man nur schwer vorhersehen", so Titz. "Bis jetzt haben wir gut gepunktet. Aber wir wollen da nicht verharren, sondern haben jetzt das nächste Spiel vor Augen."

Nach dem Duell gegen Zwickau wartet am nächsten Wochenende ein direkter Konkurrent, der FCM empfängt die drittplatzierten Mannheimer. Aktuell steht man sechs Punkte vor Waldhof, mit zwei Siegen aus den nächsten zwei Spielen könnte Magdeburg so den Vorsprung auf diesen Konkurrenten auf zwölf Punkte ausbauen.