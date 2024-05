THW vorbereitet: Besondere Fan-Aktion soll das "Wunder von Kiel" ermöglichen

Der THW Kiel geht mit einer riesigen Hypothek ins Viertelfinal-Rückspiel der Champions League. Und doch glaubt der deutsche Rekordmeister an seine Chance - speziell wegen der Fans.

Viel schlechter hätte das Hinspiel in Frankreich nicht laufen können. In Montpellier ging der THW vergangene Woche mit 30:39 unter - und minimierte selbst seine Chancen auf eine erneute Teilnahme am Final Four der Champions League in Köln.

Die nächste Titelchance einfach so abschenken? Nicht in Kiel. "In unserer Halle und mit unseren Fans in der 'weißen Wand' können wir Montpellier auch mit zehn Toren Unterschied schlagen", stellt Linkshänder Harald Reinkind klar: "Daran glauben wir, und daran sollten auch unsere Fans glauben."

Der Respekt beim Gegner ist trotz des großen Vorsprungs immens."Wenn du mich fragst, welche Mannschaft mit neun oder zehn Treffern Unterschied zu Hause gewinnen kann, würde ich sofort der THW Kiel sagen", wird Montpelliers Star-Spielmacher Stas Skube zitiert: "Der THW ist eine der besten Mannschaften der Welt, und die Kieler Fans werden eine Menge Druck machen."

Für Skube ist es das erste Spiel in Kiel, was den Eindruck noch verstärken könnte. Patrick Wiencek kündigte in Richtung des slowenischen Mittelmanns bereits an: "Ich weiß, dass wir mit unserer 'weißen Wand' einen Gegner extrem verunsichern können."

Hunderte weiße THW-Fahnen geordert

Um den Eindruck noch imposanter werden zu lassen, bittet der THW darum, dass die Fans in "weißer Oberbekleidungs-Farbe" kommen. Damit nicht genug: "Extra für das 'Spiel des Jahres' an der Kieler Förde haben die Jung-Zebras und der THW Kiel gemeinsam eine Aktion ins Leben gerufen, die ein einmaliges, beeindruckendes Bild beim Viertelfinal-Rückspiel am kommenden Donnerstag kreieren soll: das Fahnenmeer für Kiel. Für eine Spende von mindestens zwei Euro, der Erlös der Aktion kommt dem Zebra-Nachwuchs zugute, kann jeder THW-Fan, der die Kieler am Donnerstag live in der Halle unterstützt, eine von vielen hundert extra georderten weißen THW-Schwenkfahnen erstehen", schreibt der Rekordmeister auf seiner Website.

Der THW wird jegliche Unterstützung brauchen. Das weiß auch Kapitän Patrick Wiencek: "Neun Tore Rückstand sind ein Brett. Wir brauchen wirklich ein Handball-Wunder, um das noch zu schaffen. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir es mit unseren Fans schaffen können."

Nach Magdeburg, das Kielce dramatisch im Siebenmeterwerfen ausschaltete, gäbe es in diesem Fall zwei deutsche Teilnehmer in Köln.