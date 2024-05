SC Magdeburg schaltet Kielce im Siebenmeterwerfen aus

In einer Neuauflage des Champions League-Finals 2023 trafen der SC Magdeburg und KS Kielce diesmal bereits im Viertelfinale aufeinander. Nach dem 27:26-Hinspielsieg des Teams aus Polen ging es im Rückspiel bis in den Shoot-out. Nach dem 23:22 (11:13) in der regulären Spielzeit entschied der SC Magdeburg diesen mit 4:3 für sich und ist beim EHF Final4 dabei.

Bennet Wiegert und der SC Magdeburg konnten am Ende über das Ticket nach Köln jubeln. IMAGO/Jan Huebner