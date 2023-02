Jungstörche gerupft: Ottensen zerlegt Holstein Kiel II und springt auf Rang 6

Am Mittwochabend empfing der FC Teutonia Ottensen die Profi-Reserve von Holstein Kiel zum Nachholspiel des 22. Spieltages. Nach einer umkämpften Anfangsphase bewies Ottensen den längeren Atem und machte es nach dem Seitenwechsel gegen defensiv überforderte Jungstörche, deren kurzweiliger Höhenflug damit ein krachendes Ende nahm, deutlich.

Mehr zur Regionalliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Im Vergleich zum knappen 2:1-Auftaktsieg gegen Phönix Lübeck tauschte Teutonia-Chefcoach Bergner auf zwei Positionen. Für den gelb-gesperrten Weidlich durfte Graudenz von Beginn ran, Brisevac ersetzte Krasniqi, der erst einmal auf der Bank Platz nahm. Bei den Jungstörchen gab es drei Wechsel im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen den BSV SW Rehden. Prodanovic, Siedschlag und Ejesieme starteten für Wahnsiedler, Gumpert (beide Bank) sowie van de Schepop (nicht im Kader).

Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer im Stadion Hoheluft noch eine recht ausgeglichene Partie zwischen dem heimischen FC Teutonia und der gewohnt spielerisch bemühten Profi-Reserve von Holstein Kiel. Bei eisigen Temperaturen rund um den Gefrierpunkt im Norden Hamburgs dauerte es eine ganze Weile, bis beide Teams auf Betriebstemperatur kamen. Ohne das nötige Tempo und Zielstrebigkeit im letzten Drittel waren wirklich zwingende Torchancen Mangelware. Kurz vor der Pause nutzte Istefo eine kleine Unaufmerksamkeit im Defensivverbund der Jungstörche, die mit den Gedanken wohl schon in der aufgeheizten Kabine waren, und stellte auf 1:0 (39.). Bei Istefos Abschluss war Kiels Gueye noch entscheidend am Ball, weshalb der Treffer letztlich als Eigentor gewertet wurde.

Folgenschwere sieben Minuten

Zeigte Kiel im ersten Durchgang, trotz des knappen Rückstandes, noch einen engagierten Auftritt, brach die Mannschaft von Sebastian Gunkel nach dem Seitenwechsel komplett auseinander. Die Kieler Hintermannschaft machte es dem FC Teutonia viel zu einfach und lud die Hausherren förmlich zum Toreschießen ein. Lukowicz, Graudenz und Brandt bedankten sich und schraubten das Ergebnis binnen sieben Minuten auf 4:0. Die Partie, in der Folge natürlich längst entschieden, plätscherte in den Schlussminuten vor sich hin, ehe Schiedsrichter Kluge beide Mannschaften die Partie beendete.

In der Tabelle konnte Ottensen durch den zweiten Sieg im neuen Kalenderjahr eine Riesensprung von Rang zehn auf Rang sechs hinlegen und sich damit ein gesundes Polster zu den Abstiegsrängen aufbauen. Am spielfreien Wochenende kann die Bergner-Elf also ohne Hintergedanken auf die Konkurrenz blicken. In Kiel heißt es nach der Pleite wieder Abstiegskampf pur. Das Polster zur roten Zone beträgt nur drei Zähler, wodurch im Auswärtsspiel bei Weiche Flensburg am Samstag (Anstoß 13:30) ordentlich Druck auf dem Kessel sein wird