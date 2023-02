Terzics Can-Lob pusht die zweite Reihe: "Man kann sich bei uns alles verdienen"

Es ist ein Pokal-Derby mit besonders spannenden Vorzeichen: Mit vier Siegen in Serie im Rücken reist Borussia Dortmund am Mittwoch zum VfL Bochum, der alle fünf Heimspiele unter Trainer Thomas Letsch gewinnen konnte.

Edin Terzic hat in Bochum studiert, die Faszination, die das örtliche Ruhrstadion umgibt, muss man dem BVB-Trainer daher nicht erst erklären. "Man merkt zuletzt wieder, was in diesem Stadion möglich ist", sagt der 40-Jährige über die Spielstätte des morgigen Pokal-Gegners VfL Bochum, der alle fünf bisher mit Trainer Thomas Letsch absolvierten Heimspiele gewinnen konnte.

Einschüchtern lässt sich Terzic von dieser bemerkenswerten Bilanz allerdings nicht: "Ich kenne das Stadion sehr gut. Aber ich kenne noch besser die Qualitäten unserer Mannschaft. Wenn wir mit Selbstvertrauen, Klarheit und Intensität dagegenhalten, dann haben wir eine große Chance, die nächste Runde zu erreichen."

Personell hat der BVB-Trainer derzeit keine Sorgen. Mit Ausnahme des gesperrten Karim Adeyemi sowie einiger Spieler, die bereits länger fehlen (Thomas Meunier, Tom Rothe, Mateu Morey), steht ihm sein kompletter Kader zur Verfügung. Salih Özcan ist nach seiner Gelb-Sperre in der Liga ebenso wieder dabei wie Außenverteidiger Julian Ryerson, der aufgrund einer Mandelentzündung gegen Freiburg (5:1) passen musste.

Terzic und die Härtefälle

Terzic wird also erneut Härtefallentscheidungen treffen müssen, verfügt aber zugleich über die Option, dem einen oder anderen Spieler - etwa Sebastien Haller - im Bedarfsfall eine Pause gönnen zu können. Denn die Schwarz-Gelben, die zuletzt weniger zum Einsatz kamen, machen laut dem BVB-Trainer gehörig Druck im Training.

"Die Jungs geben uns ein gutes Gefühl, weil die Trainingsintensität hoch ist", sagt er und nennt als Positivbeispiel Emre Can, der sich zuletzt über seinen Einsatz unter der Woche in die Mannschaft spielen konnte: "Emre ist das beste Beispiel für meine Aussage, dass man sich bei uns alles verdienen kann. Er hat sich seine Einsätze durch hervorragende Trainingsleistungen verdient. Dann hat er zugepackt."

Ich bin mir sicher, dass ich mich nicht nur auf meine Jungs in der Kabine, sondern auch auf die Jungs auf der Tribüne verlassen kann. Edin Terzic

Zupacken wollen die Dortmunder auch am Mittwochabend in der "hitzigen und leidenschaftlichen Atmosphäre" in Bochum. Helfen soll, wenn es nach Terzic geht, dabei nicht zuletzt auch der eigene Anhang: "Ich bin mir sicher, dass ich mich nicht nur auf meine Jungs in der Kabine, sondern auch auf die Jungs auf der Tribüne verlassen kann."