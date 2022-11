Technologische Erkenntnis: "Definitiv kein Ballkontakt" von CR7 beim Tor

Cristiano Ronaldo war sich offenbar ziemlich sicher beim 1:0-Führungstor der Portugiesen gegen Uruguay. Die technologischen Auswertungen haben nun aber ergeben: Der Superstar war nach Bruno Fernandes' Hereingabe nicht am Ball.

Gestenreich hatte Cristiano Ronaldo nach dem Führungstor der Portugiesen beim 2:0-Vorrundensieg über Uruguay bedeutet, dass er noch an Bruno Fernandes' Flankenschuss dran gewesen war mit dem Scheitel. Die FIFA sprach das 1:0 nach anfänglichen Irritationen jedoch dem CR7-Teamkollegen zu - und auch die Auswertung der Sensor-Technologie im offiziellen Spielball spricht jetzt klar gegen Ronaldos Version.

Die Connected Ball Technology, die im "Al Rihla Official Match Ball" von Adidas untergebracht ist, habe "definitiv keinen Ballkontakt von Cristiano Ronaldo für das Eröffnungstor des Spiels" gezeigt, sagte Adidas-Sprecher Oliver Brüggen auf Anfrage. Der 500-Hz-IMU-Sensor im Inneren des Balls ermögliche eine sehr genaue Analyse. "Es konnte keine externe Kraft auf den Ball gemessen werden", so Brüggen weiter und verwies auf das Fehlen des "Herzschlags" in den Messungen, was in einer Grafik erkennbar sei.

"Wir wissen, dass Ronaldo auf Tore aus ist"

Ronaldo war dagegen überzeugt, dass er den Ball noch leicht mit dem Kopf berührt hatte. Das machte der Superstar dem offiziellen Torschützen nach dem Schlusspfiff auch deutlich. Bruno Fernandes, der nach Ronaldos Auswechslung per verwandelten Handelfmeter auch zum 2:0 traf, nahm die Diskussion mit Humor: "Wir wissen, dass Ronaldo ein Stürmer ist und auf Tore aus ist", sagte der Mann, der CR7 die Show stiehlt.