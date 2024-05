Tah steht als zweiter deutscher EM-Starter fest

Nach Nico Schlotterbeck steht Jonathan Tah als zweiter EM-Teilnehmer fest. Der DFB gab die Nominierung des Verteidigers von Bayer Leverkusen auf überraschendem Weg bekannt

Rashid Hamid ist Geschäftsführer eines Hamburger Pflegedienstes und teilt seine Erlebnisse mit rund 319.000 Followern auf seinem Instagram-Kanal. Am Montag um 10 Uhr verkündete er in einem Video eine Botschaft, die mit seinem eigentlichen Job nichts zu tun hat: Jonathan Tah wird am Donnerstag von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Heim-EM nominiert.

Bereits am Vorabend hatte der DFB via ARD-Tagesschau die Berufung des Dortmunder Verteidigers Nico Schlotterbeck inszeniert.

Tahs Nominierung ist keine Überraschung, sondern eine Selbstverständlichkleit. Der Abwehrspieler ist in der Innenverteidigung als Nebenmann von Antonio Rüdiger gesetzt, dies hatte Nagelsmann nach den siegreichen März-Länderspielen in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) betont. Schlotterbeck gehörte da noch nicht zum DFB-Kader, er startet als Herausforderer in die EM-Vorbereitung.

Hintergrund zur ungewohnten Form der Bekanntgabe: Noch ehe Nagelsmann im März sein Aufgebot für die Länderspiele in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) bekanntgeben konnte, waren die Namen der fünf Debütanten Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav, Waldemar Anton, Maximilian Beier, Aleksandar Pavlovic und Jan-Niklas Beste bereits über diverse Kanäle an die Öffentlichkeit gesickert. Damit sich Ähnliches nicht wiederholt, geht der DFB in die Offensive. Auch in den kommenden Tagen sollen die Fans mit der Verkündung von EM-Teilnehmern scheibchenweise eingestimmt werden.