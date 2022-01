SVWW verpflichtet Sliskovic von Türkgücü

Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat seinen Kader mit Petar Sliskovic verstärkt. Der Stürmer wechselt vom Ligakonkurrenten Türkgücü München nach Wiesbaden, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 erhält.

Sliskovic bestritt in der laufenden Saison in der 3. Liga 18 Partien für die Münchner, in denen er drei Treffer erzielte. "Petar ist ein klassischer Mittelstürmer, wie sie heutzutage nicht mehr so leicht zu finden sind", wird Paul Fernie, der Sportliche Leiter beim SVWW, in einer Mitteilung des Klubs zitiert, "mit der Kombination aus Spielintelligenz, technischer Qualität und körperlicher Präsenz sorgt er in jedem Strafraum für Gefahr."

Der 30 Jahre alte Stürmer kehrt damit wieder ins Rhein-Main-Gebiet zurück, wo seine Fußballer-Karriere ab 2007 in Deutschland begonnen hatte, nachdem der in Sarajevo geborene Angreifer 2007 nach Deutschland gekommen war. Über den Frankfurter Stadtteilverein Schwarz-Weiss Griesheim und den FSV Frankfurt war Sliskovic 2008 in die Jugend des FSV Mainz 05 gewechselt und wurde 2009 unter Trainer Thomas Tuchel Deutscher A-Jugend-Meister. Zum Kader des Mainzer Meisterteams gehörten damals neben dem späteren Weltmeister von 2014 André Schürrle auch die späteren Bundesligaprofis Jan Kirchhoff (Mainz, FC Bayern, Schalke 04) und Stefan Bell (Mainz).

15 Bundesliga-Spiele für Mainz 05

Sliskovic selbst konnte sich in der Beletage des deutschen Fußballs nicht nachhaltig durchsetzen. Unter Trainer Tuchel und dessen Nachfolger Kasper Hjulmand bestritt der 1,93 Meter lange Mittelstürmer zwischen 2010 und 2015 für Mainz 05 insgesamt 15 Bundesligapartien (2 Tore), konnte sich aber keinen Stammplatz erkämpfen und war zwischendurch an den FC St. Pauli (2011/12) und Dynamo Dresden (August 2012 bis Dezember 2012) ausgeliehen. Über die Stationen FC Aarau, Stuttgarter Kickers, Hallescher FC, Mainz 05 II, Viktoria Berlin, VfR Aalen und MSV Duisburg landete Sliskovic schließlich im August 2020 bei Türkgücü München. Neben seinen 15 Bundesligapartien bestritt der lange Angreifer 18 Zweitligaspiele (0 Tore), 141 Drittligaspiele (39 Tore) sowie insgesamt 80 Partien in den Regionalligen Südwest, Nordost und West (60 Tore).