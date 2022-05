SV Wehen Wiesbaden ist erster 3. Liga-eMeister

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Freitagabend die Erstausgabe der 3. Liga-eMeisterschaft des DFB gewonnen. Die Hessen siegten im Finale gegen Viktoria Berlin.

Nominell stellte der SV Wehen Wiesbaden den prominentesten Kader aller 13 Drittligisten, die sich an der Premiere der 3. Liga eMeisterschaft versuchten. Mit Fußballprofi Sascha 'Mocki' Mockenhaupt und Content Creator Ebru 'Ebru' Önal hatten die Hessen bekannte Namen der FIFA-Szene im offiziellen Kader gelistet.

Für den sportlichen Erfolg auf virtuellem Rasen sorgte aber ein anderes Duo: Adrian 'Bojafux' Gisik und Fabiano 'Epixal7' Loos. Letzterer hatte sich jüngst über die Play-offs sogar für das VBL Grand Final im Juni qualifiziert. Mockenhaupt agierte als Teamcoach des SVWW, 'Ebru' kommentierte das Geschehen auf Twitch.

Als Gruppendritter ins Viertelfinale

Auch den Begriff Sportdirektor ließ sich 'Mocki' gerne andichten, schließlich hatte er das Erfolgsdoppel zusammengestellt. Dieses wiederum tat sich in der Gruppenphase am Donnerstag noch etwas schwerer: Gegen den FSV Zwickau (4:4), Viktoria Köln (6:6) und Eintracht Braunschweig (6:6) gelangen nur Remis.

Eine Niederlage hinnehmen musste der Tabellenachte der 3. Liga allerdings auch nicht. Dank Siegen gegen die Würzburger Kickers (5:2) und den SV Waldhof Mannheim (7:1) standen am Ende ein dritter Platz sowie der Einzug in die K.o.-Phase am Freitag. Dort wartete als erster Gegner im Viertelfinale der SV Meppen.

SVWW-Duo trotzt herber 0:8-Pleite

Durch zwei knappe Siege mit 5:4 und 6:5 rückten 'Bojafux' und 'Epixal7' ins Halbfinale gegen den Sportclub Verl vor. Die Ostwestfalen stellen einen hartnäckigen Kontrahenten dar: Dem 6:5 zum Auftakt folgte ein krachendes 0:8, das ein drittes Entscheidungsspiel vonnöten machte. 'Bojafux' und 'Epixal7' behielten jedoch die Nerven.

Nach der hohen Pleite rappelten sich Gisik und Loos noch mal auf. Das Verl-Duo aus Niklas 'NiklasRank' Rank und Onur 'Onur_38P' Polat konnte nicht an diese Gala-Vorstellung anknüpfen, stattdessen sicherten sich 'Bojafux' und 'Epixal7' den nächsten knappen Erfolg - das 3:2 bedeutete den Einzug ins Finale.

Mocki wünscht "mehr solcher Events"

Zum Abschluss der ersten 3. Liga eMeisterschaft ging es für Wehen Wiesbaden gegen Viktoria Berlin. Die Hauptstädter schickten Bastian 'Bxstip7' Puskas und den österreichischen FIFA-Einzelmeister Ajdin 'Eyedin98' Islamovic ins Rennen.

'Bojafux' und 'Epixal7' legten einen Traumstart hin und gewannen die erste Partie klar mit 9:3. Bei Verl kamen der Mann mit dem fußballerisch vielsagenden Nachnamen und der eBundesliga-Champion nicht recht in Fahrt. Das änderte sich auch im zweiten Spiel nicht, das 4:3 besiegelte den Titelgewinn des SVWW.

"Wir sind Meister", twitterte Mockenhaupt - verbunden mit der Bitte um "mehr solcher Events". 'Bojafux' und 'Epixal7' sicherten Wehen Wiesbaden ein Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro, Finalgegner Viktoria Berlin erhielt noch 500 Euro. Das restliche Feld muss monetär auf eine zweite Auflage der 3. Liga eMeisterschaft hoffen.