Remis gegen Emden: Todesfelde bleibt Oberligist

Zum Abschluss der Aufstiegsrunde trennten sich der SV Todesfelde und der BSV Kickers Emden mit einem 2:2-Remis. Der SVT bleibt damit Oberligist.

Die Kickers Emden lösten ihr Regionalliga-Ticket bekanntlich bereits, konnten es am letzten Spieltag der Aufstiegsrunde also ruhig angehen lassen. Gastgeber SV Todesfelde dagegen benötige einen Sieg und musste zudem hoffen, dass der Bremer SV gegen Concordia Hamburg patzte. Beides trat nicht ein.

Der BSV gewann sein Heimspiel 3:1 und folgte Emden dadurch in die Regionalliga. Der SV Todesfelde hingegen gab vor 1200 Zuschauern in der Schlussphase eine 2:1-Führung noch aus der Hand und hatte Glück, dass Matthias Goosmann vom Elfmeterpunkt das mögliche 3:2 für die Gäste vergab.

Im ersten Durchgang hatte Marvin-Reiner-Wilhelm Eilerts die Gäste aus Emden früh in Führung gebracht (9.). Nach der Pause drehte Rafael Krause mit einem Doppelpack zunächst die Begegnung für Todesfelde (57., 80.). In den Schlussminuten kam der frischgebackene Regionalliga-Aufsteiger aber noch einmal auf und durch Tido Steffens zum Ausgleich (82.). Den dritten Emder Sieg in der Aufstiegsrunde vergab wenig später - wie erwähnt - Goosmann, der an Fabian Landvoigt scheiterte (87.).