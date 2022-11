SV Elversberg: Mit der taktischen Trickkiste auf Rekordkurs

Die SV Elversberg wirbelt die 3. Liga als Aufsteiger gehörig durcheinander. Was ist das Geheimnis des Erfolges der Saarländer?

Die Zahl der Superlative ist lang, wenn derzeit von der SV Elversberg gesprochen wird. Der Überraschungs-Tabellenführer der 3. Liga hat im Kalenderjahr 2022 kein Auswärtsspiel verloren. Saisonübergreifend war das Team von Trainer Horst Steffen in den letzten zwölf Monaten an 20 Spieltagen Tabellenführer. Die Schwarz-Weißen haben die beste Punktbilanz, die jemals ein Drittligist nach 17 Spieltagen hatte - und der Klub hat jetzt schon mehr Zähler auf dem Konto (41) als in seiner bislang einzigen Drittliga-Spielzeit am Saisonende. Damals stiegen die Saarländer mit 40 Punkten wieder ab.

Doch was ist der Ursprung des Erfolges? Neben dem ausgewogenen und gut besetzten Kader ist das die taktische und personelle Flexibilität. Vor allem in der Abwehr und im Angriff griff Steffen des Öfteren in die taktische Trickkiste - und nahezu alle Maßnahmen fruchteten. Normalerweise spielt der Spitzenreiter in einem 4-2-2-2-System mit zwei Sechsern. Die beiden offensiven Mittelfeldspieler, zumeist Manuel Feil und der hervorragend eingeschlagene Neuzugang Jannik Rochelt, bewegen sich zumeist auf den Halbpositionen - mit viel Drang nach vorne. So ist auf den Seiten genügend Platz für die beiden Außenverteidiger, um sich ins breit ausgelegte Offensivspiel einzuschalten. Den Beleg für die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme liefern die Zahlen: Robin Fellhauer, der zumeist rechter Verteidiger spielt, hat sechs Torbeteiligungen auf dem Konto. Maurice Neubauer brachte es auf der linken Seite immerhin auf zwei Vorlagen.

Im Bedarfsfall mit Dreierkette

Einige Male - wie im Spitzenspiel gegen 1860 München (4:1) - setzte Elversberg dann auf eine Dreier-Kette, die bei gegnerischem Ballbesitz zu einer Fünferkette wird. Neubauer rückte in dieser Anordnung auf die Linksverteidigerposition, auf der rechten Seite übernahm Lukas Pinckert diesen Part. Ein weiterer Beweis für die taktische Flexibilität des Spitzenreiters war auch der 3:0-Erfolg gegen den SC Freiburg II am letzten Spieltag vor der Winterpause. Hier fiel neben dem schon länger mit einer Wadenverletzung fehlenden Kapitän Kevin Conrad beim Warmmachen mit Marcel Correira (muskuläre Probleme) ein weiterer Innenverteidiger aus.

Elversberg startete dann mit einer Dreierkette, in der Fellhauer auf der zentralen Position begann. Bereits nach zehn Minuten rückte Pinckert dann von rechts nach innen und Fellhauer dafür auf rechts. "Ich hatte das Gefühl, dass es uns noch mehr hilft, wenn Robin sich dadurch mehr nach vorne einschalten kann", begründete Steffen seine Maßnahme, die dem Spiel mehr Tiefe verlieh.

"Egal, wen wir reinwerfen, der funktioniert direkt"

Dass die SVE auch personell flexibel ist und dadurch den Ausfall von Leistungsträgern kompensieren kann, hatte das Team schon zuvor bewiesen: "Egal, wen wir reinwerfen, wenn jemand ausfällt, der funktioniert direkt", sagt der 53-Jährige. Recht hat er: Denn als Top-Torjäger Luca Schnellbacher (neun Treffer) zuletzt wegen einer Verletzung fehlte, tat dies dem schnellen Spiel in die Spitze keinen Abbruch.

Personell hat Steffen ohnehin vor allem im Sturm die Qual der Wahl. Kevin Koffi traf bislang fünfmal, Valdrin Mustafa dreimal. Zuletzt zeigte auch Nick Woltemade aufsteigende Form. Und dann wären da ja noch die treffsicheren Mittelfeldspieler: Rochelt traf achtmal, Feil dreimal und bereitete acht Treffer vor. Schnell, breit, tief - und dabei flexibel: So fegt die SVE durch die Liga. Und hat dank der erfolgreichen Umsetzung des taktischen Konzepts sogar den Aufstieg im Blick.

Nach Testspielen gegen die TSG Hoffenheim und den FC Metz im Dezember geht es für die Saarländer auf Ligaebene am 14. Januar gleich mit einem Topspiel um wichtige Punkte weiter: Die SV Elversberg muss dann zum SV Wehen Wiesbaden.