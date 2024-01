Stuttgarter Kickers lotsen de Sousa aus Ulm auf die Waldau

Die Stuttgarter Kickers haben sich auf den offensiven Außenbahnen verstärkt und Dennis de Sousa vom SSV Ulm 1846 verpflichtet. Der Brasilianer soll den Kickers beim Drittligaaufstieg helfen, dies gelang ihm bereits in der vergangenen Saison.

Die Stuttgarter Kickers können den Sprung in die 3. Liga schaffen - stehen sie doch zur Winterpause mit vier Punkten Vorsprung auf Platz eins der Regionalliga Südwest. Dafür haben sie sich jetzt mit einem Spieler verstärkt, der genau das in der vergangenen Saison erreicht hat. Dennis de Sousa stieg im Sommer 2023 mit dem SSV Ulm 1846 in die 3. Liga auf. Jetzt schließt er sich den Stuttgarter Kickers an.

"Dass wir die Möglichkeit hatten, diesen Transfer zu ermöglichen, freut uns natürlich. Mit Dennis haben wir einen Spieler, der viel Erfahrung aus der Regionalliga mitbringt", erklärt Kickers-Sportdirektor Marc Stein. Denn bevor sich der Mittelfeldspieler den Spatzen anschloss, agierte er unter anderem für den TSV Schott Mainz, den SV Lippstadt und den FC-Astoria Walldorf. In dieser Zeit brachte er es auf rund 50 Regionalligaspiele, staffelübergreifend.

Startelfeinsatz in der 3. Liga fehlte

"Wir hoffen, dass er seine Fähigkeiten und das Potenzial bestmöglich auf den Platz bringen kann und uns mehr Möglichkeiten mit seinem Tempo auf der offensiven Außenbahn gibt", erläutert Stein das Profil des Neuzugangs. Der offensive Außenbahnspieler stand in der laufenden Drittligasaison sechsmal für die Ulmer auf dem Platz. Wurde allerdings nur eingewechselt. Ein Startelfeinsatz fehlte ihm bislang. Auf der Waldau will der 27-Jährige nun mehr spielen und den zweiten Aufstieg in Serie feiern.

"Ich freue mich riesig, ein Teil der Kickers-Familie zu werden. Selbstverständlich habe ich den sportlichen Werdegang der Mannschaft in den letzten Jahren aufmerksam verfolgt und bin erfreut darüber, dass der Klub zu alter Stärke zurückkehrt", so de Sousa in der Vereinsmitteilung. Er ergänzt: "Jetzt ist es an der Zeit, meine gesammelten Erfahrungen einzubringen, um dem Team zu helfen, den erfolgreichen Weg fortzusetzen."