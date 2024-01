Neulinge obenauf: Die Regionalliga-Keeper mit den meisten weißen Westen

Jonas Nickisch (1. FC Köln II)

Ein spannendes Torwarttalent hat der 1. FC Köln II in seinen Reihen. Jonas Nickisch blieb in 19 Einsätzen siebenmal ohne Gegentor. In den restlichen Partien fanden 26 Abschlüsse den Weg in sein Gehäuse. Im Mai 2023 absolvierte der Sommerneuzugang von RB Leipzig zudem ein Länderspiel für die deutsche U 19. IMAGO/Eibner