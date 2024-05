Stützle bekommt neuen Head Coach: Green übernimmt bei den Ottawa Senators

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle und seine Teamkameraden bekommen einen neuen Trainer: Das NHL-Team Ottawa Senators gab die Verpflichtung von Travis Green bekannt.

Wie die Senators am Dienstagabend (MESZ) bekanntgegeben haben, hat Green einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2027/28 unterschrieben. "Bei den Gesprächen mit mehreren Kandidaten kristallisierte sich heraus, dass Travis der richtige Mann ist", wird Senators-Präsident Steve Staios auf der Team-Website zitiert. Staios hofft besonders, dass Green dem Team ein "Gewinner-Gen" vermitteln kann: "Travis hat einen unbändigen Siegeswillen, ist ein leidenschaftlicher Eishockeytrainer, der an seine Spieler sehr hohe Anforderungen stellt."

Das lange Warten soll enden

Von hohen Anforderungen waren die Senators in den letzten Jahren allerdings weit entfernt. Letztmals gelang den Kanadiern in der Saison 2016/17 der Einzug in die Playoffs, damals scheiterte Ottawa im Halbfinale an den Pittsburgh Penguins. Seitdem waren die Senators zum Zuschauen verdonnert, in der Hauptrunde dieser Spielzeit landeten sie in der Atlantic Division abgeschlagen auf dem vorletzten Platz.

Die erneut enttäuschende Saison wurde im Dezember dem damaligen Head Coach D.J. Smith zum Verhängnis, der nach vier Jahren seinen Hut nehmen musste. Seitdem wurden die Senators interimsweise von Jacques Martin betreut. Der 71-Jährige war im vergangenen Sommer als Berater des Coaching Staffs zu den Senators zurückgekehrt, die er zwischen 1996 und 2004 trainiert hatte. Es war aber klar, dass Martins Engagement zeitlich begrenzt sein wird.

Green soll die Senators nun wieder in die Erfolgsspur zurückführen. Bisher hat er nur eine Station als Head Coach in der NHL vorzuweisen, zwischen 2017 und 2021 coachte er die Vancouver Canucks. Diese befanden sich damals im Rebuild, mit einem sehr jungen Team erreichte Green in der Saison 2019/20 die Playoffs. Selbiges soll ihm nun auch in Ottawa gelingen.

Damit bekommt Tim Stützle einen neuen Cheftrainer. Der 22-Jährige deutsche Nationalspieler hatte in der Endphase der Saison mit Verletzungen an der Schulter und der Hand zu kämpfen und hat deshalb auch seine Teilnahme für Deutschland bei der am Freitag beginnenden Eishockey-WM in Tschechien abgesagt. Stützle will sich über den Sommer komplett auskurieren, um dann unter Green einen weiteren Schritt in seiner Karriere zu machen.