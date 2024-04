Stützle sagt für die WM ab - Peterka kommt

Ein NHL-Star sagt ab, ein anderer kommt. Die deutsche Nationalmannschaft kann bei der WM in Tschechien auf J.J. Peterka bauen.

Will in Tschechien für Deutschland auf Torejagd gehen: J.J. Peterka. IMAGO/USA TODAY Network

Vize-Weltmeister Deutschland muss bei der Eishockey-WM in Tschechien auf NHL-Profi Tim Stützle verzichten, dafür ist John-Jason Peterka wieder mit dabei. Stützle sagte am Donnerstag seine Teilnahme an dem Turnier in Prag und Ostrava (10. bis 26. Mai) ab. Er habe schon länger Probleme mit der Schulter, sagte Stützle bei der Saisonabschluss-Pressekonferenz der Ottawa Senators. Er wolle die Verletzung im Sommer auskurieren. Mit 18 Toren und starken 52 Assists hat der Center starke Zahlen abgeliefert.

Peterka kündigte dageben bei den Buffalo Sabres an, dass er für die WM zur Verfügung steht. Dem gebürtigen Münchner, beim Silber-Coup im vergangenen Jahr bester Stürmer, ist in seiner dritten NHL-Saison mit 50 Scorer-Punkten (28 Tore, 22 Assists) der Durchbruch gelungen.

Stützle fehlte schon in Finnland und Lettland

Stützle hatte bereits bei der WM in Finnland und Lettland wegen einer Handverletzung gefehlt. 2022 hatte er sich eine Knieverletzung zugezogen und durfte auf Anweisung seines NHL-Arbeitgebers nicht mehr eingesetzt werden.

Deutschland eröffnet die WM aus seiner Sicht in der Gruppe B am 10. Mai mit einem Duell mit der Slowakei.