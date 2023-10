Draisaitl, Seider & Co.: Goldene Generation mit Zuwachspotenzial

Fünf im Wartestand

Die NHL-Rechte von fünf weiteren deutschen Akteuren, die im Draft ausgewählt wurden, liegen noch bei ihren jeweiligen Klubs, der Sprung in die NHL ist aber noch ein paar Schritte entfernt: Kevin Bicker (18, Detroit Red Wings, 5. Runde 2023) spielt in der DEL in Frankfurt, Haakon Hänelt (20, Washington Capitals, 5. Runde 2021) in Köln, Luca Münzenberger (20, Edmonton Oilers, 3. Runde 2021) an der University of Vermont (NCAA) in den USA, Nikita Quapp (20, Carolina Hurricanes, 6. Runde 2021) mit DEL-Vertrag in Berlin bei den Lausitzer Füchsen/DEL2 sowie Arno Tiefensee (21, Dallas Stars, 5. Runde 2023) in Mannheim. picture alliance / ASSOCIATED PRESS