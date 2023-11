Strahlender Dabrowski sieht Essen "voll im Flow"

Vier Siege in Folge, darunter der Derby-Erfolg gegen Duisburg und nun ein 2:1 gegen Arminia Bielefeld in letzter Sekunde: Aktuell läuft es bei Rot-Weiss Essen rund. Das Team hat Anschluss an die Spitzenplätze in der 3. Liga und wusste im Duell mit den Ostwestfalen nicht nur spielerisch, sondern vor allem mit Moral zu überzeugen.

Daumen hoch: Essens Trainer Christoph Dabrowski gefiel der Auftritt seiner Elf gegen Arminia Bielefeld. Funke Foto Services