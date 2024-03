"Stolz, dass wir unser wahres Gesicht gezeigt haben": Sturms Europacup-Reise endet in Lille

Sturm Graz ist aus der Europa Conference League ausgeschieden. Die Steirer erkämpften im Rückspiel in Lille zwar ein 1:1, fliegen aber aufgrund des 0:3 in Graz aus dem Bewerb. Bei den Spielern überwog der Stolz für eine starke Europacup-Saison.

Für den SK Sturm heißt es Koffer packen. Mit einem 1:1 beim OSC Lille verabschiedet sich die Ilzer-Elf gebührend aus dem Europacup. Im Achtelfinal-Rückspiel der Conference League hat man nochmals alles versucht, doch die 0:3-Hypothek aus dem Hinspiel war dann nicht mehr zu begleichen.

Bei den Steirern überwiegt aber dennoch der Stolz über eine "coole Europacup-Saison", wie Kapitän Stefan Hierländer nach der Begegnung bei "Servus TV" erklärte. "Shampoo an die Mannschaft (lacht)", sagte der Routinier in Anspielung auf den legendären Sager von ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic.

Sturm wollte es in Lille mit einem schnellen Tor nochmals spannend machen - und das wäre den Grazern auch beinahe gelungen. Nach nicht einmal 90 Sekunden hatte Tomi Horvat mit seinem starken Linken die Führung auf dem Fuß. "Da wär ich gespannt gewesen, wie sich das entwickelt hätte", meint Hierländer. "Man hat es glaube ich in den ersten Minuten gesehen, dass der Glaube sehr groß war und wir uns viel vorgenommen haben. Natürlich müssen wir uns belohnen, wenn wir schon so engagiert reinstarten."

Auch ohne frühem Führungstor hielt Sturm gut mit und hatte auch einige gute Gelegenheiten. Dennoch waren es die Steirer, die erneut in Rückstand gerieten. Bei einem unglücklich abgefälschter Schuss von Lilles Defensivmann Tiago Santos hatte Keeper Jaros keine Abwehrmöglichkeit. Doch Sturm ließ sich davon nicht unterkriegen und hatte eine perfekte Antwort. Gregory Wüthrich köpfte den Ball nach einer Horvat-Ecke Richtung langes Eck, Mika Biereth stand goldrichtig und fälschte zum 1:1-Ausgleich ab.

Gazibegovic: "Sieg war drinnen"

Bis zum Ende hielt Sturm gut dagegen, auch als Lille-Trainer Paulo Fonseca zur Pause mit Torjäger Jonathan David, Mittelfeldregisseur Angel Gomes und Benjamin Andre drei absolute Stammkräfte ins Spiel brachte. Auch wenn den Schwarz-Weißen am Ende ein wenig "der Saft ausging", wie Hierländer meinte, stand ein keinesfalls unverdientes 1:1-Remis.

Vor allem nach der 0:3-Pleite im Hinspiel in Graz machte diese Leistung Mut für die anstehenden Aufgaben in der Liga und im ÖFB-Cup. Jusuf Gazibegovic sagte: "Ich glaube, dass das heute eine gute Antwort auf das Spiel der letzten Woche war. Ich bin schon ein bisschen stolz, dass wir noch einmal unser wahres Gesicht gezeigt haben. Der Sieg war drinen heute. Wir waren giftig, hatten unsere Chancen… ich würde schon sagen, dass es ein guter Abschluss war."

Doch warum hat Sturm in Lille ein anderes Gesicht gezeigt? Gazibegovic: "Wir haben uns mehr zugetraut, sind draufgegangen und haben unser Pressing gespielt, wie wir es auch in der Liga machen. So gehört sich das auch." In der langen Europacup-Reise - Sturm spielte in der CL-Qualifikation, Europa League und Conference League - hatte man immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen, schildert der Rechtsverteidiger: "Da waren schon zwei, drei Spiele dabei, wo wir auf die Fresse bekommen haben, aber im Rückspiel gezeigt haben, dass wir daraus gelernt haben. Das haben wir heute wieder gemacht. Man kann schon zufrieden sein."

Jetzt müssen wir wieder zehn Mal unser Sturm-Gesicht zeigen. Dann wird das sicher noch eine geile Saison. Sturm-Akteur Jusuf Gazibegovic über den Rest der Saison

Auf die gute Leistung in Lille will die Mannschaft von Christian Ilzer nun in der Liga aufbauen. Am kommenden Sonntag (14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist Sturm bei Austria Klagenfurt zu Gast. "Die Meistergruppe geht los, jetzt müssen wir wieder zehn Mal unser Sturm-Gesicht zeigen und unsere Tugenden auf den Platz bringen. Dann wird das sicher noch eine geile Saison."