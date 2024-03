"Stimmungsvolles Stadion": Leverkusen freut sich auf Viertelfinal-Gegner West Ham

Bayer 04 Leverkusen trifft als letztes verbliebenes deutsches Team im Europa-League-Viertelfinale auf Freiburg-Besieger West Ham. In einem möglichen Halbfinale bekäme es die Werkself definitiv mit einem italienischen Team zu tun.

Fernando Llorente spielte die Losfee für Bayer 04 Leverkusen. UEFA via Getty Images

Rund 14 Stunden nach dem dramatischen Achtelfinale gegen Qarabag Agdam richteten sich die Blicke der Spieler und Verantwortlichen von Bayer 04 Leverkusen nach Nyon. Dort wurde nämlich der Viertelfinal-Gegner der Werkself ausgelost.

Im Topf befanden sich mit Liverpool, Milan und Rom mitunter klangvolle Namen des europäischen Klubfußballs. Zugelost wurde der Werkself allerdings der Freiburg-Besieger West Ham United. Anders als im Achtelfinale gegen Qarabag muss Bayer 04 erst zu Hause ran. Am Donnerstag, 11. April, steigt das Viertelfinal-Hinspiel. Das Rückspiel findet eine Woche später am 18. April in London statt.

Schwierige Aufgabe mit stimmungsvollem Stadion

Leverkusens Geschäftsführer Sport Simon Rolfes freute sich auf den Gegner und vor allem auf "ein stimmungsvolles Stadion". Der Premier-League-Siebte trägt seine Heimspiele im London Stadium aus - die Stätte der Olympischen Spiele 2012.

Auch dass der Anreiseweg im Vergleich zum Achtelfinale, das in Baku gespielt wurde, deutlich kürzer ist, komme Bayer und auch den Fans gelegen. Dennoch sei West Ham "eine schwierige Aufgabe", das haben die Hammers zuletzt gegen Freiburg bewiesen, wusste auch Rolfes. Die Breisgauer gewannen das Hinspiel noch knapp (1:0), im Rückspiel gingen sie mit 0:5 unter.

Außerdem trifft im Viertelfinale Roger Schmidt mit Benfica auf Olympique Marseille um Pierre-Emerick Aubameyang, den Rekordtorschützen der Europa League. Jürgen Klopp und der FC Liverpool bekommen es mit Atalanta Bergamo zu tun. Auch ein rein italienisches Duell gibt es: Die AC Milan muss gegen die AS Rom ran.

Italienischer Gegner in einem möglichen Halbfinale

In Nyon wurden auch gleich die Halbfinal-Duelle ausgelost. Nimmt Bayer 04 die Hürde West Ham, würde auf die Werkself Anfang Mai (2. und 9. Mai) entweder Milan oder die Roma warten. Dort wäre Leverkusen dann zunächst auswärts gefordert. In der vergangenen Saison war der Bundesliga-Spitzenreiter im Halbfinale noch an den Römern (0:1, 0:0) gescheitert.

Gerade diese Erfahrung solle nun helfen. "Wir haben in der vergangenen Saison gespürt, was ein Halbfinale in der Europa League bedeutet. Und wir werden alles geben, um da reinzukommen", versprach Rolfes.

Aufgrund des nun festgelegten Turnierbaums ist auch eines klar: Ein Traumfinale für Xabi Alonso mit seinem Ex-Klub Liverpool ist weiterhin möglich. Das Endspiel findet am 22. Mai in Dublin statt.

So lief die Auslosung