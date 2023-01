Steuerwald verlängert beim SC Freiburg

Der SC Freiburg hat den Vertrag mit Defensivspielerin Samantha Steuerwald verlängert.

Steuerwald (24) bleibt dem SC Freiburg erhalten. Die Defensivspielerin hat ihren Vertrag im Breisgau verlängert, zur Laufzeit machte der Bundesliga-Vierte in seiner Mitteilung am Montag wie gewohnt keine Angaben.

2020 war Steuerwald von Werder Bremen nach Freiburg gewechselt. Seither kam die gebürtige Hamburgerin in 56 Spielen für den SC zum Einsatz, acht davon bestritt sie in der laufenden Runde. "Ich freue mich, dass Sammy ihre Entwicklung weiter bei uns fortsetzen möchte", sagte Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick. "In den vergangenen Jahren wurde sie eine gestandene Bundesliga-Spielerin."

Der SC setzt die Saison am 4. Februar mit einem Heimspiel gegen Meister, Pokalsieger und Spitzenreiter VfL Wolfsburg fort.