Spitzenspiel: Kann Würzburg gegen Vilzing die Hinrunde ungeschlagen beenden?

Zwar setzte es am Dienstagabend das erste Remis nach zuvor sieben Siegen in Folge, dennoch ist die DJK Vilzing zusammen mit den Würzburger Kickers punktetechnisch das Maß aller Dinge. Die Kickers halten sich bisher schadlos und stehen ohne eine Niederlage da. Nun wartet am Samstag das direkte Duell.

Es ist das Spiel der Spiele für die DJK Vilzing, die am Samstag daheim Historisches schaffen kann. Denn der Tabellenzweite der Regionalliga Bayern empfängt am letzten Spieltag der Vorrunde ab 14 Uhr den punktgleichen Spitzenreiter Würzburger Kickers. Mit einem Heimerfolg würden die Bayerwäldler Herbstmeister sein, der größte Erfolg in der Historie des 1967 gegründeten Dorfklubs. Es werden mindestens 2.000 Zuschauer erwartet.

In diesem Duell treffen trotz Punktgleichheit Welten aufeinander, hier nur einige der zum Teil krassen Unterschiede: 550 Einwohner gegen 128.000 Menschen, die in der unterfränkischen Bezirkshauptstadt leben. Es spielen Vilzinger Amateure mit dreimal Training pro Woche gegen Würzburger Profis mit bis zu sieben Einheiten wöchentlich. Die Rothosen vom Dallenberg haben mit rund vier Millionen Euro den in etwa siebenfachen Etat der DJK, und während die 4. Liga das höchste der Gefühle für die Bayerwäldler ist, haben die Gäste schon mehrjährige Zweitliga-Erfahrung hinter sich. Vilzing strebt den Klassenerhalt, die Kickers den Aufstieg in die 3. Liga an.

"Wahnsinn, was die Jungs abliefern"

DJK-Trainer Beppo Eibl sagt: "Es kommt die beste Mannschaft der Liga zu uns, das wird für die Zuschauer ein super Spiel. Ich habe vor drei Wochen das Ziel ausgegeben, dass wir Herbstmeister werden wollen. Das hat der eine oder andere vielleicht als Spaß von mir aufgefasst. Aber jetzt haben wir diese Möglichkeit und die wollen wir am Samstag nutzen, wohl wissend, dass wir in diesem Duell der krasse Außenseiter sind, wenngleich ich meiner Truppe alles zutraue."

Der Vilzinger Coach weiter: "Wir können das Unmögliche möglich machen, denn es ist der Wahnsinn, was die Jungs von Spiel zu Spiel abliefern. Wir haben auch eine tolle Serie mit acht ungeschlagenen Spielen. Mittlerweile sind wir deutschlandweit in den Fokus gerückt, die DJK Vilzing ist überall Gesprächsthema, das habe ich sogar bei meinem Trainerlehrgang für die A-Lizenz Anfang der Woche erlebt. Wir freuen uns auf das Spiel, haben daheim eine volle Hütte."

"Dann hauen wir die weg"

Die Würzburger Kickers geben sich vom Ende ihrer Siegesserie unbeeindruckt. Das unnötige 2:2 nach 2:0-Führung gegen Schalding-Heining wollte Trainer Marco Wildersinn schnell "abhaken. Der Blick geht nach vorne." Auf das Topspiel am Samstag in Vilzing. "Wir sind noch immer ungeschlagen, hatten jetzt acht Siege in Folge. Jetzt ist halt mal wieder ein Unentschieden dabei. Das ist ärgerlich, gerade hier zu Hause. Aber jetzt wollen wir auch das letzte Auswärtsspiel und damit alle Auswärtsspiele in der Hinrunde gewinnen", sagt er. Die Kickers nehmen also die Favoritenrolle im Vergleich mit dem punktgleichen Verfolger an. "Vilzing ist ein guter Gegner und steht völlig zu Recht da oben. Aber wir müssen unser Spiel auf den Platz bringen. Wenn wir das machen, dann hauen wir die weg", ist Torhüter Vincent Friedsam überzeugt.

Rechtzeitig einsatzbereit dürfte Innenverteidiger Marius Wegmann sein, der nach einem Tritt an den Kopf in der Partie gegen Nürnberg II eine Gehirnerschütterung erlitten hatte und in Bayreuth und gegen Schalding aussetzen musste. Nach einigen Wechselspielen unter der Woche dürfte Wildersinn im Gipfeltreffen wieder auf seine eingespielte Viererkette vertrauen. "Die Defensive war bisher unser Prunkstück", sagt der Würzburger Chefcoach, den ärgerte, dass sein Team nach der 2:0-Führung am Dienstag "kurz den Fokus verloren" habe.

Die weiteren Partien

Den Auftakt des letzten Spieltags der Hinrunde machen am Freitagabend (19 Uhr) zwei Spiele. So empfängt die Reserve des FC Bayern München, nach 17 Tagen Spielpause (Corona-Welle bei Gegner Aschaffenburg und Länderspielabstellungen), den Aufsteiger Eintracht Bamberg. Zudem haben die kriselnden Memminger den Tabellendritten Türkgücü München zu Gast. Deren Trainer Alper Kayabunar stellte seinem Team unlängst die Bestnote für die bisherige Halbserie aus.

Am Samstag (14 Uhr) stehen neben dem Topspiel die weiteren sechs Spiele des Hinrundenabschlusses auf dem Programm. Die SpVgg Ansbach empfängt im Xaver-Bertsch-Sportpark Viktoria Aschaffenburg. Eine schwierige Aufgabe wartet auf den TSV Buchbach, welcher zum TSV Aubstadt reisen muss. Der FV Illertissen empfängt die Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth, während Wacker Burghausen - nach dem 5:3-Erfolg im wichtigen Kellerduell gegen Memmingen - beim FC Augsburg II antreten muss. Zusätzlich trifft der SV Schalding-Heining auf den 1. FC Nürnberg II und die SpVgg Bayreuth, die nun bereits seit sieben Spielen auf einen Sieg wartet, empfängt die zuletzt zweimal siegreichen Schnüdel aus Schweinfurt.