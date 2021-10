Spielerberater Pinhas "Pini" Zahavi in Belgien angeklagt

Die belgische Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag die Anklage des Beraters von Robert Lewandowski, David Alaba und Neymar.

Wie die belgische Staatsanwaltschaft am Freitag der deutschen Presseagentur in Brüssel bestätigte, wurde bereits vor einigen Wochen gegen den Spielerberater Anklage erhoben. Dem in Deutschland zuletzt vor allem für seine Betreuung von David Alaba bekannte Zahavi werden laut "Derneiere Heure/Les Sports" Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. Es habe deshalb bereits mehrere Durchsuchungen auf Malta gegeben.

Im Fokus der Ermittler steht dabei der belgische Zweitligist Royal Excel Mouscron. Diesen Verein erwarb der 78-Jährige 2015, verkaufte ihn aber zwischenzeitlich wieder. In der Folge war der Verein laut Medienberichten selbst wegen Verdachts der Geldwäsche angeklagt worden. Deshalb habe es vor drei Jahren bereits umfangreiche Dursuchungen bei dem Klub aus Wallonien gegeben.