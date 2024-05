Doppelpack Armstrong: Saints folgen Leeds ins Play-off-Endspiel

Nach dem 0:0 im Hinspiel hat Southampton gegen West Brom die Aufstiegshoffnungen aufrechterhalten. Durch das 3:1 folgen die Saints Leeds ins Finale um den letzten Premier-League-Platz der kommenden Saison.

Wer würde dem eindrucksvoll ins Endspiel eingezogenen Leeds in das Aufstiegs-Finale in Wembley folgen? Um nicht weniger als die Beantwortung dieser Frage ging es am Freitagabend im prall gefüllten St. Mary's. Mit den lautstarken Heimfans im Rücken machten sich die Gastgeber auch alsbald daran, ihren Heimvorteil nach dem torlosen Hinspiel in Zählbares umzumünzen.

Alutreffer auf beiden Seiten

Immer wieder zeigte sich dabei der auffällige Brooks bemüht, in der 12. Minute erhielt er zu Recht keinen Strafstoß, vier Zeigerumdrehungen später setzte er mit einem Pfostentreffer die erste echte Duftmarke. Dieser folgte allerdings auf den Fuß eine passende Antwort - wenn auch mit etwas Fortune: Fellows Hereingabe von rechts rutschte so krumm ab, dass McCarthy sie nur mit Hilfe der Latte ins Toraus bugsieren konnte (18.).

Insgesamt blieben die Saints aber das klar bestimmende Team, das sich nach weiteren Annäherungen durch Brooks (30.) und Walker-Peters (48.) nur kurz nach Wiederanpfiff endlich belohnen sollte: Dianganas Fehlpass bestraften die Hausherren in Person von Smallbone, der nach Brooks' Assist über den Innenpfosten zur Führung traf (49.).

Baggies nach Drangphase im Glück

Bis dahin eher abwartende Gäste waren in der Folge gefordert - und schalteten sofort einen Gang hoch. Erst wurde es unter freundlicher Mithilfe McCarthys spannend, der eine harmlose Hereingabe fallen ließ (52.), ehe der Schlussmann, vor dem Harwood-Bellis zuvor stark gerettet hatte (54.), seinen Wackler vergessen machte. Furlongs strammen Volley wehrte der 34-Jährige zur Ecke ab (63.).

Southampton blieb seinerseits nach dem Führungstreffer jedoch ebenfalls gefährlich und hatte in der 57. Minute Pech, als Referee Tim Robinson einen klaren Fußfeger von Kipré gegen Brooks im Strafraum nicht ahndete. Besser sah das Schiedsrichtergespann in Minute 68 aus, als der vermeintliche Treffer zum 2:0 durch Armstrong zu Recht ob einer Abseitsstellung verweigert wurde.

Doppelpacker Armstrong schießt Saints nach Wembley

Aufgeschoben war in diesem Fall aber nicht aufgehoben, denn nur einige Minuten später hatte auch der Unparteiische nichts mehr gegen Armstrongs ersten Play-off-Treffer einzuwenden. Infolge eines Sololaufs von Downes schoss der vorher insgesamt blasse Goalgetter der Gastgeber durch die Beine Furlongs ein (78.).

Die Vorentscheidung, nach der kurz ein Hauch von Robin van Persie durch das St. Mary's wehte. Mowatt fehlten jedoch Zentimeter, um den ikonischen Volley des Niederländers gegen Aston Villa erfolgreich nachzuahmen und das Spiel damit nochmal spannend zu machen (81.). Stattdessen war es wenig später Armstrong, der nach einem schmeichelhaften Elfmeterpfiff eiskalt blieb und den Deckel auf die Partie machte (86.). Kiprés Ehrentreffer tief in der Nachspielzeit blieb ein Ehrentreffer (90.+7).

Während West Bromwich somit in der Championship verbleibt, geht es für Southampton ins Wembley. Dort steigt am 26. Mai gegen Leeds United "The richest game in Football", wie das Play-off-Finale der Championship aufgrund der immensen finanziellen Gewinne durch die Premier-League-Zugehörigkeit genannt wird.