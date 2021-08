Pogba legt wieder auf: ManUnited holt Auswärtsrekord, lässt aber Federn

Manchester United hat den Auswärtsrekord eingestellt, aber bei Southampton nicht gewonnen. Paul Pogba bereitete mal wieder vor - und Raphael Varane muss sein Debüt verschieben.

ManUnited mit zwei Wechseln, aber dennoch kein Sancho und kein Varane in der Partie? Trainer Ole Gunnar Solskjaer überraschte ein wenig vor der Partie in Southampton, das trotz der 1:3-Pleite beim FC Everton (ManUnited hatte gegen Leeds klar mit 5:1 gewonnen) überhaupt nicht tauschte. Die beiden namhaften Nezugänge der Red Devils nahmen erst einmal auf der Bank Platz, laut Solskjaer noch wegen "fehlender Fitness".

So begann ManUnited mit Matic und Martial, der auch statt Greenwood (rechte Außenbahn) in vorderster Front stürmte. Schachzüge, die schwer verständlich waren und auch nicht aufgingen. Die Saints erzeugten von Beginn an Druck - schon ehe die erste Minute rum war, hatte Ward-Prowse Keeper de Gea mit einem Freistoß geprüft.

Doch auch die Red Devils hatten ihre Gelegenheiten in der Anfangsphase. Nach einer Freistoßflanke beförderte Maguire im Fallen das Leder irgendwie an die Latte, von dort sprang es zu Martial, der es per Kopf über die Linie drücken wollte. Der Ball verschwand kurz im Menschenpulk, Salisu und Livramento klärten mit vereinten Kräften auf der Linie (7.).

Bruno Fernandes zu leichtsinnig - Saints gehen in Front

Auch Pogba zeigte sich. Seinen Schuss aus spitzem Winkel entschärfte erneut Salisu (12.), der Kopfball des Franzosen eine Minute später war zu ungenau.

Das war's dann aber auch von ManUnited in Hälfte eins. Southampton übte danach wieder Druck aus, spielte auf Pressing und erzeugte dadurch zahlreiche Fehler der Gäste. So auch in der 30. Minute: Stephens nahm Bruno Fernandes tief in der ManUnited-Hälfte das Leder ab, dann kombinierte Southampton gefällig, bis Adams zum Abschluss kam. Sein Schuss aus 16 Metern wurde von Fred noch leicht abgefälscht und deswegen als Eigentor gewertet. Eine Entscheidung, die dieser gefällige Treffer eigentlich nicht verdient hatte.

Pogba legt schon wieder mustergültig vor

Bis zur und auch die ersten Minuten nach der Pause zeigte ManUnited kaum eine Reaktion, Solskjaer wechselte trotzdem erst einmal kein Personal. Und diesmal lag er mit der Entscheidung richtig: In der 55. Minute kombinierten sich Pogba und Fernandes auf engstem Raum durch den Saints-Straftraum. Der Franzose legte ab auf Greenwood, der aus elf Metern das Leder im Tor unterbrachte. Pogba, der viermalige Vorbereiter vom Spiel gegen Leeds, hatte wieder zugeschlagen.

Und das tat nun auch ManUnited in immer kürzeren Abständen, auch weil Sancho ab der 59. Minute neuen Schwung brachte. Pogba per Linksschuss (59.) sowie Greenwood (64.) und Fernandes (66.) jeweils per Kopf kamen der Führung sehr nahe. Die Red Devils waren nun klar tonangebend.

De Gea stoppt Armstrong, Lingard feiert Comeback

Aus dem Nichts dann aber die Riesenchance für Armstrong - weil Maguire schwer patzte. Der Nationalspieler ließ sich - wie Fernandes beim 0:1 - das Leder in der eigenen Hälfte abnehmen, zwei Stationen später stand Armstrong völlig frei vor dem Tor und scheiterte an de Gea (74.).

Und so waren die totgeglaubten Saints auf einmal wieder am Drücker und einem Treffer näher als ManUnited. Doch die großen Torgelegenheiten blieben in der restlichen Spielzeit hüben wie drüben aus, das konnte auch Comebacker Lingard (erstes Spiel seit über einem Jahr) nicht ändern.

Immerhin: ManUnited stellte mit 27 Auswärtspartien ohne Niederlage den Rekord von Arsenal ein. In Wolverhampton am kommenden Sonntag können die Red Devils ihn brechen.