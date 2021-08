Furioses ManUnited zerlegt Leeds - Sancho debütiert

Mit Dreierpacker Bruno Fernandes und einem ausverkauften Old Trafford im Rücken schoss Manchester United den Rivalen Leeds United zum Saisonauftakt mit 5:1 ab. Mann des Spiels wurde trotzdem ein anderer - der auch noch einen Premier-League-Rekord auflegte.

Zum ersten Mal seit fast 17 Monaten bejubelte ein ausverkauftes Old Trafford wieder einen ManUnited-Treffer. imago images/PA Images

Zwar ohne Jadon Sancho, der zunächst auf der Bank Platz nahm, aber dafür mit ordentlich Tempo ging Manchester United die Auftaktpartie an. Vom Anpfiff weg übten die Red Devils ein hohes und giftiges Pressing auf die Gäste aus Leeds aus. Nach bereits 13 Minuten hatte das seit 17 Monaten erstmals voll besetzte Old Trafford den Jubelschrei auf den Lippen - Pogba vergab aber fahrlässig.

Intensiver Beginn

In der Folge tasteten sich die Whites in die Partie. Innerhalb von einer Minute musste de Gea Schüsse von Harrison und Klich parieren (16., 17.). Mehr ließen die Hausherren aber nicht zu, drückten wieder mehr aufs Gas und belohnten sich: Nach einem tollen Pass von Pogba brachte Dauerbrenner Bruno Fernandes den Ball im Tor unter (30.). Wenig später versuchte sich James bei den frei aufspielenden Red Devils vergebens, die Führung auszubauen (36., 45.).

Das sollte sich zunächst rächen: Kurz nach Wiederanpfiff bekam Ayling von der ManUnited-Defensive zu viel Platz und jagte den Ball aus 20 Metern unhaltbar ins Kreuzeck (48.). Lange hielt das Remis aber nicht. Mit einem Geniestreich von Pogba in Szene gesetzt brachte Youngster Greenwood die Red Devils erneut in Führung (52.).

Brillianter Pogba - Sancho mit Debüt

Und die ließen nicht nach: Erneut nach Zuspiel von Pogba jubelte Bruno Fernandes ein zweites Mal (54.), bevor der Portugiese den Dreierpack schnürte (60.). Der Mann des Spiels war aber trotzdem Pogba. Der französische Weltmeister legte auch für Fred mustergültig auf und sammelte insgesamt vier Assists (68.) - Rekord in der Premier League. Nur Harry Kane, Dennis Bergkamp, Cesc Fabregas und José Antonio Reyes gelang das zuvor ebenfalls.

In der 75. Minute war es dann soweit: Unter Applaus und laustarkem Jubel betrat Jadon Sancho erstmal den Rasen des Old Trafford als Manchester-United-Spieler und durfte für die letzten 15 Minuten noch ran. In der Schlussphase war die Luft dann aber aus der Partie, Manchester United setzte sich somit deutlich mit 5:1 gegen Leeds United.