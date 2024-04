Sofortige Ablösung: Hoose folgt auf Ostermann bei St. Pauli II

Der FC St. Pauli hat ein neues Trainerteam für die U 23 präsentiert. Benny Hoose, bisher verantwortlich für die U 19, übernimmt mit sofortiger Wirkung das Kommando bei den Braun-Weißen und ersetzt Elard Ostermann.

Dass Elard Ostermann dem FC St. Pauli nach dieser Spielzeit nicht mehr als U-23-Trainer zur Verfügung stehen würde, war bereits seit Ende März bekannt. Ursprünglich hatten sich Verein und Chef-Trainer darauf verständigt, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und ab Sommer getrennte Wege zu gehen.

Ostermann hat Sommerpause

Wie der Zweitligist am Mittwochmorgen vermeldete, kommt es nun aber zur sofortigen Wachablösung. Mit U-19-Trainer Benny Hoose hat der Verein bereits jetzt einen Nachfolger gefunden und schickt Ostermann damit in die vorzeitige Sommerpause. Die plötzliche Trennung sei dabei keine Entscheidung gegen Ostermann gewesen, vielmehr wolle der Verein Hoose bereits im Saisonfinale die Chance geben, die Mannschaft besser kennenzulernen. Der 34-Jährige ist seit Juli 2019 als Trainer im Nachwuchsbereich des FC St. Pauli tätig und war zuletzt für die U 19 in der A-Junioren-Bundesliga zuständig. Er besitzt die A-Lizenz.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Benny Hoose und seinem Team eine Neubesetzung aus unserem NLZ für die Trainerposten unserer U 23 gefunden haben. Wir möchten dem Trainerteam möglichst frühzeitig die Möglichkeit geben, mit der Mannschaft zu arbeiten, um den Übergang zur neuen Saison erfolgreich zu gestalten." erläutert Carsten Rothenbach, Sportlicher Leiter der U 23. Hoose habe den aktuellen Jahrgang der U 19, der in der kommenden Saison in den Herrenbereich aufrücken wird, "bereits in den vergangenen Jahren betreut und dabei sehr gute Arbeit geleistet". Deshalb sei die Beförderung zum Chef-Trainer der U 23 ein logischer Schritt. Max Janta und Philipp von Friesen komplettieren als Co-Trainer und Spielanalyst das Trainerteam.

"Es wird eine spannende Aufgabe, unsere Talente beim Schritt in den Herrenfußball zu begleiten und sie bestmöglich zu fördern. Jetzt geht es zunächst darum, den Saisonabschluss erfolgreich zu gestalten und das Team dabei als Trainer zu begleiten, bevor wir den Blick auf die kommende Spielzeit richten."