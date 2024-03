Ostermann verlässt St. Pauli II im Sommer

Elard Ostermann wird in der neuen Saison nicht mehr Trainer der Zweitliga-Reserve des FC St. Pauli sein. Gemeinsam haben Verein und Trainer entschieden, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern.

Seit dem Jahreswechsel ist die Zweitliga-Reserve des FC. St. Pauli so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Regionalliga Nord. 17 Punkte aus sieben Spielen haben die zum Jahresende extrem formschwachen Kiezkicker (nur ein Sieg aus neun Spielen) in ruhigere Gewässer manövriert. Der Klassenerhalt sollte bei aktuell 14 Punkten Vorsprung zur roten Zone bereits jetzt in trockenen Tüchern sein.

Wie der Verein am Mittwochmorgen verkündete, wird es im Sommer dennoch überraschenderweise einen Trainerwechsel geben. Nach zwei Jahren wird Cheftrainer Elard Ostermann seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern, darauf hätten sich beide Seiten in einem einvernehmlichen Gespräch geeinigt. Der 55-Jährige "möchte sich zur kommenden Spielzeit neuen Herausforderungen stellen", schildert St. Pauli die Gründe für die Trennung.

Ostermann hinterlässt eine junge, stabile U 23, die in den letzten Monaten eine "positive Entwicklung" genommen hat, findet auch Carsten Rothenbach, Sportlicher Leiter der U 23. "Wir haben gemeinsam gezeigt, wie wichtig der behutsame Aufbau von Talenten ist beim Übergang in den Profi-Bereich. Diese Arbeit hat mir viel Freude bereitet. Ich danke dem FC St. Pauli für die gemeinsame Zeit und freue mich auf neue Herausforderungen", blickt auch Ostermann mit einem guten Gefühl auf seinen Zeit bei den Kiezkickern zurück.

Wer in der kommenden Spielzeit in Ostermanns Fußstampfen treten soll, steht derweil noch nicht fest. Auf der Suche nach einem Nachfolger bleibt den Verantwortlichen aber noch genügend Zeit.