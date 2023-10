So sehen die EM-Play-offs nach aktuellem Stand aus

Die letzten drei von 24 EM-Tickets werden erst im kommenden Frühjahr vergeben - in den Play-offs. Aber wer könnte dort nach jetziger Lage auf wen treffen?

Es ist ein verzweigtes, verzwicktes System, das sich die UEFA für die EM-Qualifikation ausgedacht hat. Manchmal treibt es gar derartige Blüten, dass eine Mannschaft lieber verlieren als gewinnen sollte, um ihre Minimalchancen auf ein EM-Ticket zu erhöhen.

Klar ist: Die Gruppenersten und Zweitplatzierten der zehn Gruppen qualifizieren sich direkt für die EM 2024 in Deutschland. Somit stehen zusammen mit dem Gastgeber 21 der 24 Teilnehmer fest. Die übrigen drei Plätze vergibt die UEFA über je einen Play-off-Pfad mit einfachem Halbfinale und Finale, also ohne Rückspiel, vom 21. bis 26. März 2024.

Dafür wird die Nations-League-Rangfolge mit Abschluss der Saison 2022/23 herangezogen. Ist dort ein Gruppensieger bereits für die EM qualifiziert, rückt das nächstbeste Team aus der Nations-League-Rangliste nach.

Estland rutscht von Liga D in Pfad A

So würden nach aktuellem Stand der EM-Qualifikationsgruppen in Pfad A Kroatien, Italien und Polen zu den Play-offs fahren. Sie sind die einzigen drei der 16 Nations-League-A-Teilnehmer ohne Direktticket zum EM-Turnier. Aufgefüllt würde der Pfad vom besten Team der Nations League D: Estland. Diesen Passus hat die UEFA eingefügt, um die Nations League D nicht gänzlich hinten herunterfallen zu lassen.

Weil immer das bestplatzierte Land das viertplatzierte sowie das zweite das dritte empfängt, käme es also zu den Duellen Kroatien-Estland und Italien-Polen.

Georgien kann schon sicher planen

In Pfad B sind Finnland und Bosnien-Herzegowina sicher bei den Play-offs dabei, weil sie keine Chance auf eine direkte Qualifikation mehr besitzen. Israel ist mindestens für die Play-offs gesetzt, kann es aber in Gruppe I auch noch direkt schaffen. Der vierte Platz ginge an Island, wenn sich an den Konstellationen nichts mehr ändert.

Auf dem letzten Pfad, dem der Nations League C, kann sich Georgien schon sicher auf die Play-offs einstellen. Nachdem Griechenland gegen die Niederlande den Showdown verloren hat, wird es auch für die Hellenen wohl in die Play-offs gehen, Stand jetzt gegen Kasachstan. Das Überraschungsteam aus Luxemburg würde den Pfad komplettieren.

Die Play-off-Finalpaarungen nach jetzigem Stand im Überblick:

Sieger Kroatien/Estland - Sieger Italien/Polen

Sieger Israel/Island - Sieger Bosnien-Herzegowina/Finnland

Sieger Georgien/Luxemburg - Sieger Griechenland/Kasachstan