Erleichterung in Warschau: Polen dank Kantersieg im Play-off-Finale

Dank eines souveränen 5:1-Erfolgs gegen das chancenlose - und zudem früh dezimierte Estland - wahrte Polen am Donnerstagabend im Play-off-Halbfinale seine Chance auf die EM-Teilnahme.

Der polnische Coach Michal Probierz nahm im Vergleich zum 2:0-Erfolg im Freundschaftsspiel gegen Lettland Ende November 2023 fünf Änderungen in seiner Startelf vor: Statt Skorupski (Tor), Wieteska, Damian Szymanski und Sebastian Szymanski sowie Buksa beginnen Szczesny, Dawidowicz, Slisz, Zielinski und Swiderski.

Estland mit Mets und Klavan

In seiner Qualifikationsgruppe F war Estland mit nur einem Punkt und zwei erzielten Toren aus acht Spielen Letzter geworden, während sich Belgien und Österreich qualifizierten. Über die Nations League aber schafften die Esten den Einzug in die Play-offs - als Sieger der Gruppe 2 in Liga D.

Der Schweizer Coach der Esten, Thomas Häberli, setzte in seiner Startelf unter anderem auf Innenverteidiger Mets (30) vom FC St. Pauli sowie den ehemaligen Augsburger Klavan (38).

Frankowski elegant, Paskotsi zu ungestüm

Polen war von Beginn an spielerisch klar überlegen, während Estland in der gesamten ersten Hälfte kaum einmal über die Mittellinie kam. Bei aller Dominanz taten sich die Hausherren allerdings schwer, zu ganz klaren Abschlüssen zu kommen. Mitte der ersten Hälfte war es aber soweit: Piotrowski schickte Frankowski steil, der - weil sich Gegenspieler Kallaste verschätzte - frei vor dem Tor auftauchte und per Außenrist zum 1:0 einschob (22.).

Und es kam noch schlechter für Estland: Nur zwölf Minuten nach seiner ersten Gelben Karte ging Paskotsi erneut zu ungestüm gegen den agilen Zalewski zu Werke - und sah folgerichtig die Ampelkarte (27.). Gegen den dezimierten Gegner kam Polen bis zum Pausenpfiff trotz aller Vorteile zu keiner weiteren Großchance mehr.

Immer wieder Zalewski - Vetkal gelingt Ehrentor

Schon früh im zweiten Abschnitt sorgte Polen endgültig für klare Verhältnisse. Nach Flanke von Zalewski köpfte Zielinski aus kurzer Distanz zum 2:0 ein (50.). Pech dann allerdings für Probierz und sein Team: Rechtsverteidiger Cash, der zur Halbzeit den ebenfalls angeschlagenen Frankowski ersetzt hatte, musste selbst mit Oberschenkelproblemen bereits in der 56. Minute wieder vom Feld. Der Lauterer Puchacz kam in die Partie.

In der Schlussphase wurde es letztlich noch deutlich. Piotrowski erzielte mit einem akkuraten Distanzschuss das 3:0 (70.), dann lenkte Mets eine Hereingabe von Zalewski ins eigene Tor (73.), ehe einmal mehr Zalewski per Doppelpass mit seinem dritten Assist im Spiel auch noch das 5:0 von Joker Sebastian Szymanski vorbereitete (76.). Mit dem einzigen Torschuss in der gesamten Partie gelang Vetkal kurz darauf aus heiterem Himmel zumindest der Ehrentreffer für die Esten (78.). Es war zugleich der Endstand einer gleichwohl äußerst einseitigen Partie.

Die Finalspiele um die verbliebenen drei Plätze für das EM-Turnier in Deutschland finden am Dienstag statt. Dann geht es für Polen auswärts in Cardiff gegen Wales, das ebenfalls am Donnerstagabend in seinem Play-off-Halbfinale mit 4:1 gegen Finnland gewann.