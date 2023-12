"So kann es nicht weitergehen": BVB-Kapitän Can schlägt Alarm

Die Leistung der Dortmunder beim 0:2 im Pokal-Achtelfinale in Stuttgart war bedenklich. Kapitän Emre Can wählte anschließend klare Worte.

Erst vor wenigen Wochen trafen sich Stuttgart und Dortmund an selber Stelle in der Bundesliga, die Schwaben waren klar besser und siegten hochverdient mit 2:1. Viel daraus gelernt scheint der BVB offenbar nicht, denn am Mittwoch waren die Schwarz-Gelben im Pokal erneut klar unterlegen und verloren hochverdient 0:2. Das Ergebnis hätte sogar noch deutlich höher ausfallen können.

"Es hat vorne und hinten heute gefehlt. In den Zweikämpfen sind wir nicht stark genug gewesen, fußballerisch war das eine Katastrophe. So kann es nicht weitergehen", schlug Emre Can nach der Partie am ZDF-Mikrofon Alarm. "Wir sind Dortmund, da muss mehr kommen. Wir müssen uns zusammensetzen und das analysieren."

Auch Keeper Gregor Kobel, einmal mehr bester Dortmunder, konnte mit der Leistung natürlich nicht zufrieden sein. "Viele Sachen haben heute nicht gepasst. Mit Ball haben wir gerade in der ersten Halbzeit zu viele einfache Bälle abgegeben. Wir haben zu wenig vom Spiel gehabt, am Ende zu wenige Chancen kreiert und zu viel zugelassen. Die bessere Mannschaft heut heute gewonnen", so der Schlussmann, der sein Team vor einer höheren Niederlage bewahrte.

In Stuttgart waren die Dortmunder in eigentlich allen Belangen unterlagen. Mit dem hohen VfB-Pressing kam der BVB überhaupt nicht zurecht. "Es geht darum, fußballerische Lösungen zu finden. Unser Anlaufen ist sehr schlecht. Stuttgart läuft an, ist immer da, die Abwehrspieler haben gar keine Zeit. Bei uns stimmt da irgendwas nicht", so Can. "Wir müssen einfach mehr wollen, mehr Intensität im Spiel haben. Das muss von der Mannschaft und jedem Einzelnen kommen."

Pokal weg - Rückstand in der Bundesliga groß

Mit dem Ausscheiden etlicher Bundesligisten, wie unter anderen den Bayern oder Titelverteidiger Leipzig, wäre im DFB-Pokal für Dortmund eigentlich einiges möglich gewesen. Diese Chance ließ der BVB mit einer ganz schwachen Leistung liegen. Und auch in der Bundesliga sieht es bei zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Leverkusen nicht unbedingt nach Titelkampf aus. "Die Saison ist noch lang", sagte Can am Ende noch mit dem Mute der Verzweiflung.

Am Samstag geht es mit dem Heimspiel gegen Tabellennachbar Leipzig weiter. Eine weitere solche Leistung und es könnte schnell noch ungemütlicher werden in Dortmund.