So funktioniert die Europa-League-Auslosung am Freitag

Am Freitagmittag wird in Nyon das Achtelfinale der Europa League ausgelost. Eine deutsche Mannschaft ist definitiv dabei.

Am Donnerstagabend gehen die Rückspiele in den K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League über die Bühne. Zwei deutsche Mannschaften sind noch dabei, Union Berlin will nach dem 0:0 im ersten Vergleich die Hürde Ajax Amsterdam überspringen. Mit einer Hypothek (2:3 gegen Monaco) reist Leverkusen ins Fürstentum. Zudem bedeuten die Play-offs in jedem Fall Endstation für den FC Barcelona oder Manchester United, die im direkten Vergleich einen Achtelfinalisten suchen (Hinspiel 2:2).

Sind acht sportliche Sieger gefunden, richtet sich der Blick nach Nyon, wo am Freitag (13 Uhr, im LIVE!-Ticker bei kicker) das Achtelfinale ausgelost wird. Die ungesetzten Teams sind die Mannschaften, die sich über die Play-offs am Donnerstagabend qualifizierten. Die acht gesetzten Teams sind die, die ihre jeweilige Europa-League-Gruppe gewannen - dazu zählt als einzige deutsche Mannschaft auch der SC Freiburg. Die Breisgauer marschierten durch ihre Gruppenphase und holten 14 von 18 möglichen Punkten. Verfolger FC Nantes hatte fünf Zähler Rückstand auf den deutschen Gruppensieger.

Nur Spanien stellt zwei gesetzte Teams

Die anderen gesetzten Teams sind der FC Arsenal (England), Real Sociedad, Real Betis (beide Spanien), Fenerbahce (Türkei), Ferencvaros Budapest (Ungarn), Feyenoord Rotterdam (Niederlande) und Union Saint-Gilloise (Belgien). Was bereits feststeht: Klubs aus dem gleichen Verband können nicht aufeinandertreffen - und die acht Gruppensieger dürfen das Rückspiel in jedem Fall vor den eigenen Fans bestreiten. Weitere Beschränkungen will die UEFA unmittelbar vor der Auslosung bekanntgeben.

Nicht ausgeschlossen sind nach Auskunft eines UEFA-Sprechers mögliche Duelle mit dem Zweiten aus derselben Vorrundengruppe. Was Christian Streich schon zu der Aussage veranlasste: "Ich möchte gerne irgendwohin, wo ich noch nicht war. Wenn es geht, also nicht noch mal nach Nantes - auch wenn es da schön ist."

Die Achtelfinals sind für den 9. und 16. März angesetzt. Die Auslosung für die Runde der letzten Acht steigt am 17. März. Ausgespielt wird das Viertelfinale am 13. und 20. April, das Halbfinale am 11. und 18. Mai. Das Endspiel steigt am 31. Mai in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Ferencvaros darf also noch auf ein "Heim-Finale" hoffen. Der Europa-League-Sieger erhält - wenn er sich nicht über die nationale Liga qualifiziert hat - einen Startplatz in der Gruppenphase der Champions League 2023/24.