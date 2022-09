Titelverteidiger raus: Doncics Slowenen scheitern bei der Basketball-EM an Polen

Nun ist auch der Titelverteidiger ausgeschieden. In klarer Favoritenstellung unterliegt Slowenien im Viertelfinale von Berlin Polen mit 87:90 (39:58).

Nach katastrophaler erster Spielhälfte und phasenweise 23 Punkte Rückstand krochen Luka Doncic und seine Teamkollegen im dritten Viertel in einer kräftezehrenden Aufholjagd näher und gingen sogar in Führung.

Doch als dieses Spiel gedreht schien, ließ Slowenien den Underdog zurückkommen. Und der angeschlagene Doncic (14 Punkte, 11 Rebounds) zeigte Nerven, vergab Freiwürfe und leistete sich im Schlussabschnitt binnen kurzer Zeit das vierte und fünfte Foul - die Polen feierten die Hinausstellung des NBA-Superstars wie einen wichtigen Dreier in der Crunchtime.

Ponitka mit Triple-Double

Am Ende hielt Routinier Goran Dragic sein Team zwar noch eine Zeitlang gegen verbissen kämpfende und über sich hinauswachsende Polen in Schlagdistanz. Aber der Außenseiter um Mateusz Ponitka (Zenit St. Petersburg; 26 Punkte, 15 Rebounds, 10 Assists) und A.J. Slaughter (16) zog dem Europameister in einer nervenaufreibenden Schlussminute am Ende den Zahn und feierte nach der Sirene den ersten Halbfinal-Einzug in seiner Geschichte.

Auf der anderen Seite scheiterte erstmals seit 2009 ein Europameister so früh, damals hatte es Russland erwischt.

Polen spielt am Freitag (17.15 Uhr) gegen Frankreich, das Italien im Viertelfinale mit 93:85 (77:77, 38:31) nach Verlängerung ausschaltete. Der Sieger bekommt es am Sonntag im Endspiel (20.30 Uhr/beide MagentaSport) mit Deutschland oder Weltmeister Spanien zu tun.