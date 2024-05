Sippel soll noch ein weiteres Jahr in Gladbach bleiben

Ersatztorwart Tobias Sippel wird Borussia Mönchengladbach wohl weiterhin erhalten bleiben. So ist offenbar beschlossen, dass der 36-Jährige seinen Vertrag bei den Fohlen um ein weiteres Jahr verlängert. Der Routinier kam in der noch laufenden Saison zwar nicht zum Einsatz, soll aber für den Fall der Fälle in der Hinterhand gehalten werden.