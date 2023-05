Showdown gegen Rot-Weiß Erfurt: Energie Cottbus winkt der Titel vor Rekordkulisse

Dem FC Energie Cottbus winkt am Samstag vor einer sagenhaften Kulisse im Stadion der Freundschaft die Meisterschaft im Topspiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Im Keller müssen Lichtenberg 47 und der ZFC Meuselwitz weiter zittern, haben den Klassenerhalt aber nur bedingt in eigenen Händen.

Bei Energie Cottbus werden die Stunden und neuerdings auch die noch zur Verfügung stehenden Tickets vor dem Heimspiel um die Regionalliga-Meisterschaft gegen Rot-Weiß Erfurt am Samstag gezählt. Die Euphorie in der Lausitz ist groß. Bis Mitte der Woche waren bereits mehr als 17.000 Eintrittskarten (Saisonrekord) verkauft. Mit einem Sieg gegen Verfolger Erfurt könnten die Cottbuser die Meisterschaft am drittletzten Spieltag perfekt machen. Sie würden dann am 7. und 11. Juni um den Aufstieg in die 3. Liga spielen - vermutlich gegen die SpVgg Unterhaching, sofern der Meister der Regionalliga Bayern die Lizenzauflagen erfüllen kann.

Die aktuelle Euphorie saugt auch die Mannschaft auf. Mit dem 3:1-Sieg bei Germania Halberstadt am vergangenen Sonntag hat sich der Spitzenreiter den ersten Matchball gesichert. "So haben wir uns das natürlich vorgestellt. Wir haben jetzt eine unfassbar gute Ausgangslage, das wird ein geiles Spiel mit unserer Heimkulisse", erklärte Energie-Stürmer Timmy Thiele in Halberstadt am Mikrofon des MDR. Der 31 Jahre alte Angreifer steht sinnbildlich für den Aufwärtstrend von Energie in diesem Jahr.

Der Liga-Favorit startete holprig in die zweite Saisonhälfte. Und auch Winter-Zugang Thiele brauchte eine gewisse Anlaufzeit bei seinem neuen Klub. Eine Überraschung war das nicht, denn der 188-malige Drittligaspieler (44 Tore) musste sich nach seinem Abschied bei Viktoria Köln im Sommer 2022 individuell fit halten und hatte außerdem noch eine Operation an der Leiste zu verarbeiten. "Wir sind überzeugt, dass uns Timmy mit seiner Art des Fußballs sukzessive weiterhelfen kann", hatte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz (57) bei der Verpflichtung im Januar betont.

Der Druck liegt jetzt definitiv bei Erfurt. Wir spielen zu Hause und sind eine krasse Heimmacht. Energie-Angreifer Timmy Thiele

Inzwischen zahlt Thiele dieses Vertrauen Schritt für Schritt zurück. Zwei Tore in 14 Einsätzen für Cottbus sind zwar keine außergewöhnliche Ausbeute, aber als Zielspieler in vorderster Linie wird der Routinier immer wertvoller. Auch in der Kabine hat der meinungsstarke und extrovertierte Thiele inzwischen eine Führungsrolle eingenommen.

Nach neun Vereinen in den zurückliegenden zehn Jahren ist der Stürmer vor allem privat angekommen. Gemeinsam mit seiner Familie hat der gebürtige Berliner ein Haus am Rande der Hauptstadt gefunden. Entscheidende Spiele wie am Samstag gegen Erfurt hat der 1,88 Meter große Offensivakteur in seiner Karriere schon einige erlebt. Vorfreude ja, aber Anspannung? "Keinerlei Anspannung", versichert Thiele: "Der Druck liegt jetzt definitiv bei Erfurt. Wir spielen zu Hause und sind eine krasse Heimmacht. Dementsprechend wollen wir auch auftreten."

Hajrulla schmerzlich vermisst

Auf Erfurter Seite wurde dagegen ein Offensivspieler lange schmerzhaft vermisst: Romario Hajrulla. Erstmals seit seiner im Februar 2023 erlittenen Verletzung absolvierte der Stürmer von Rot-Weiß am vergangenen Montag wieder ein Training mit der Mannschaft. "Das Knie hält", verkündete der Angreifer vor dem Regionalliga-Topspiel.

Eine große Hilfe wird Hajrulla wahrscheinlich aber kurzfristig nicht sein. Beim Duell am Samstag wird er, wenn es gut läuft, vielleicht in den Kader der Thüringer zurückkehren und auf der Bank sitzen. Aber nach wochenlangem Ausfall fehlt dem 24-Jährigen freilich die Spielpraxis. Dass Erfurt nicht mehr aus eigener Kraft den 1. Platz belegen kann und im Falle einer Niederlage zuschauen muss, wie Cottbus den Meistertitel feiert, hängt auch eng mit dem Ausfall Hajrullas zusammen.

Seitdem der Angreifer bei der 0:2-Heimniederlage gegen die VSG Altglienicke am 21. Februar rüde ausgebremst wurde und einen Außenbandanriss im rechten Knie erlitt, ist beim Aufsteiger auch die Torgefährlichkeit verloren gegangen. "Wir vermissen ihn schmerzlich. Unser Spiel ist ein anderes, wenn er nicht vorne drin ist. Da sieht man seine Wichtigkeit", sagt Trainer Fabian Gerber (43).

Unser Spiel ist ein anderes, wenn Romario nicht vorne drin ist. Da sieht man seine Wichtigkeit. RWE-Coach Fabian Gerber

In 18 Einsätzen in dieser Saison hatte Hajrulla mit acht Toren und fünf Vorlagen entscheidenden Anteil daran, dass sich Erfurt zum Überraschungsteam dieser Serie aufschwang. Trotzdem sendete der Offensivakteur noch aus der Verletzungspause ein wichtiges Signal für die Kaderplanung.

Denn abseits des sportlichen Geschehens verlängerte der Angreifer, der in der vergangenen Saison zur Winterpause nach Erfurt kam, unlängst seinen Vertrag bis 2024. "Ich fühle mich in Erfurt sehr wohl und bin froh, dass ich nun Planungssicherheit über den Sommer hinaus habe", sagt Hajrulla über sein Bleiben, egal in welcher Spielklasse Rot-Weiß zur kommenden Saison antritt.

Die weiteren Partien

Vier Abstiegsplätze sind in der Regionalliga Nordost derzeit möglich. Brisant sind die letzten drei Spieltage deshalb noch für den SV Lichtenberg 47 und den ZFC Meuselwitz, deren Klassenerhalt von zwei Faktoren abhängig ist: Gewinnt der Meister die Aufstiegsspiele und wie viele Nordost-Klubs steigen aus der 3. Liga ab? L47 startet am Freitag in den 32. Spieltag, will sich mit einem Sieg zuhause gegen Tennis Borussia Berlin vorerst an Meuselwitz vorbeischieben und seine Ausgangslage damit stärken. Der ZFC ist erst am Sonntag im Einsatz, empfängt dann Viktoria Berlin.

Am Freitag treffen zudem die VSG Altglienicke und der BFC Dynamo sowie der Chemnitzer FC und Lok Leipzig aufeinander. Tags darauf empfängt Chemie Leipzig parallel zum Topspiel noch Germania Halberstadt und Carl Zeiss Jena den SV Babelsberg. Abgeschlossen wird der 32. Spieltag sonntags. Neben der Begegnung in Meuselwitz wird auch beim Berliner AK und in Luckenwalde gespielt. Beim BAK gastiert Hertha II, beim FSV der Greifswalder FC.