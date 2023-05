Trotz Heike-Tor und Schlussoffensive gegen Erfurt: Cottbus nach 1:1 noch nicht Meister

Der FC Energie Cottbus hat in den finalen Minuten gegen den FC Rot-Weiß Erfurt am Sieg und an der vorzeitigen Meisterschaft geschnuppert, doch muss sich noch um mindestens eine Woche gedulden. Die Ausgangsposition für Energie ist aber bestens.

Die Ausgangslage vor dem Topspiel war klar: Gewinnt Energie Cottbus, sind die Lausitzer vorzeitig Meister der Regionalliga Nordost. Anderseits: Bei einem Erfurter Sieg wären die Thüringer wieder auf ein Pünktchen dran gewesen.

Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz schickte im Vergleich zum 3:1 in Halberstadt Oesterhelweg und Wähling für Shcherbakovski und Badu in die erste Elf. RWE-Kollege Fabian Gerber musste mit seinen Mannen zuletzt ein 0:2 in Babelsberg verdauen und änderte die Startformation folgendermaßen: Schellenberg verdrängte Flückiger im Tor. Bei den Feldspielern kam Osawe für Felßberg zum Zug.

Zu Beginn fehlten dem Spiel die großen Highlights. Eine Thiele-Direktabnahme flog in der 9. Minute weit über das Erfurter Tor. Definitiv vorhanden waren auf beiden Seiten die Emotionen, was auch an den lautstarken Fans beider Vereine lag. Mit 18.674 Zuschauern war das Stadion der Freundschaft prall gefüllt.

Cottbus versuchte mit aggressivem Pressing mehr und mehr die Erfurter in deren Hälfte einzuschnüren. Das gelang auch gut, doch zu Torchancen führte das aufgrund einiger Ungenauigkeiten erstmal nicht. Die Entlastungsangriffe der Gäste liefen indes meist über links und dort über den agilen Osawe.

In der 29. Minute hatte Energie die erste Großchance des Spiels. Über mehrere Stationen prallte der Ball am Fünfmeterraum vor die Füße von Thiele, doch der Cottbus-Stürmer setzte seinen Drehschuss zu zentral an, sodass Schellenberg zugreifen konnte.

Zwei Minuten später machte es Ciccarelli auf der Gegenseite besser. Mit einem platzieren Schuss aus knapp 20 Metern bracht er die Gäste in Führung. Das hatte sich nicht zwangsläufig angedeutet. Cottbus hatte erstmal daran zu knabbern. Nach längerer Behandlungspause - Hildebrandt erlitt bei einem Kopfballduell mit Nkoa eine Platzwunde über dem Auge, konnte aber weitermachen - probierte es der FCE zwar, aber biss gegen kämpferisch starke Thüringer auf Granit. Somit ging es mit dem 1:0 für Erfurt in die Pause.

Druckvoller Wiederbeginn von Energie

Nach Wiederbeginn suchte Energie sofort den Weg nach vorne, doch Oesterhelweg schoss nach Thiele-Ablage in der 49. Minute aus zentraler Position drüber. Da hätte er mehr draus machen können. Auch im Anschluss hielten die Lausitzer das Tempo hoch, Erfurt hatte jetzt größere Probleme als über weite Strecken der ersten Halbzeit. Cottbus fuhr einen Angriff nach dem anderen, die Gäste kamen kaum zu kontrolliertem Ballbesitz und so auch nicht zu Entlastung.

Doch nach besagter Oesterhelweg-Chance und einem Kopfball von Thiele, der auf dem Tornetz landete, brachte RWE wieder etwas Ordnung in seine Defensive. Rund um den robusten Manu verteidigte der Tabellenzweite die heimischen Angriffswellen gut weg.

In der 81. Minute hätte Erfurt fast das 2:0 nachgelegt. Ein Eckball wurde an den langen Pfosten zu Biek verlängert, der aus kurzer Distanz ans Torgestänge traf. Doch nicht einmal 120 Sekunden später bebte das Stadion der Freundschaft. Eine Hofmann-Flanke von rechts wuchtete der eingewechselte Heike per Kopf ins Netz. Lopes Cabral hatte sich in der Entstehung einen Ballverlust geleistet. Das Publikum peitschte nun ihre Lieblinge nach vorne, die auf das 2:1 drückten. Slamar scheiterte in der 85. Minute vom rechten Fünfer-Eck an Schellenberg.

Noch dicker kam es in der ersten Minute der Nachspielzeit: Manu legte per Brust etwas zu kurz auf Schallenberg zurück, der aber noch vor Hottmann retten konnte. Der Ball fiel Heike vor die Füße, der aber über den Kasten schoss. Kurz darauf nahm der Joker den Ball am langen Pfosten direkt, doch wieder zu hoch, sodass es beim 1:1 blieb. Energie verpasste damit zwar die vorzeitige Meisterschaft, hat bei vier Punkten Vorsprung vor Erfurt aber noch immer beste Karten auf den Titel.

Der FCE kann aber womöglich doch noch vor heimischem Publikum feiern: Am 21. Mai kommt der SV Babelsberg 03 zum Brandenburg-Derby. Auch Erfurt hat eine prickelnde Aufgabe zu lösen, ebenfalls an jenem Sonntag gastiert die BSG Chemie Leipzig im Steigerwaldstadion.