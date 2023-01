Shiffrin feiert Sieg Nummer 85 - Dürr Zweite

Wer soll Mikhaela Shiffrin stoppen? Die US-Amerikanerin feierte in Spindlersmühle ihren 85. Weltcupsieg. Lena Dürr fuhr auf einen tollen zweiten Rang, Wendy Holdener komplettierte das Podest.

Lena Dürr hat rund eine Woche vor Beginn der Weltmeisterschaften ihr nächstes Slalom-Podest erreicht. Beim 85. Weltcupsieg der amerikanischen Ausnahmeathletin Mikaela Shiffrin belegte die Oberbayerin am Samstag Platz zwei und bekräftigte einmal mehr ihre Medaillenambitionen für den am 6. Februar beginnenden Saisonhöhepunkt in Frankreich. Der Rückstand auf Shiffrin betrug 0,60 Sekunden. Dritte wurde die Schweizerin Wendy Holdener (+1,31).

Dürr zauberte in den tschechischen Bergen zwei beherzte Fahrten in den Schnee und attackierte - anders als früher - auch im zweiten Durchgang. "Hier und da war es nicht ganz sauber, aber ich bin zufrieden heute", sagte die Technik-Spezialistin im ZDF. "Für ganz vorne muss wirklich alles passen. Mikaela kann einfach immer einen drauflegen."

Für Shiffrin schließt sich ein Kreis

An jenem Ort, an dem Shiffrin vor zwölf Jahren ihr Weltcupdebüt gefeiert hatte, bejubelte die 27-Jährige bereits ihren elften Saisonerfolg. Der Allrounderin fehlt somit nur noch ein Sieg, um Ingemar Stenmarks Allzeit-Rekord für die meisten Weltcupsiege einzustellen. Gewinnt Shiffrin auch den zweiten Slalom, kann sie schon am Sonntag mit der schwedischen Alpin-Legende gleichziehen.

Für Dürr reichte es zwar wieder nicht zum ersten Slalomsieg der Karriere, die 31-Jährige bestätigte aber erneut ihre herausragende Form. Teenagerin Emma Aicher fuhr als 28. ebenfalls in die Punkteränge. Jessica Hilzinger und Andrea Filser konnten sich nicht für den Finaldurchgang der besten 30 qualifizieren.

