SGV Freiberg ist Meister: Sökler schickt Stuttgarter Kickers in dramatischem Saisonfinale in die Relegation

Das Saisonfinale und der Kampf um die Meisterschaft in der Oberliga Baden-Württemberg war an Dramatik kaum zu überbieten. Erst in der letzten Sekunde der Spielzeit fiel die Entscheidung.

Gefeierter Aufstiegsheld: Marcel Sökler köpfte den SGV Freiberg in der 94. Minute doch noch in die Regionalliga. IMAGO/Pressefoto Baumann

Der SGV Freiberg oder die Stuttgarter Kickers? Wem würde der direkte Aufstieg gelingen, wer muss in die Relegation? Das galt es in den letzten 90 Minuten der Saison und darüber hinaus noch zu klären. Und es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur Schlusssekunde.

Beide Titelanwärter hatten aber alles andere als leichtes Spiel. Der FC Nöttingen und die Sportfreunde Dorfmerkingen, für die es ebenfalls noch um den Klassenerhalt ging, waren nicht gewillt, die Punkte einfach abzuschenken.

Dorfmerkingen fand gegen die Stuttgarter Kickers gut ins Spiel und ging in der 13. Minute nicht unverdient in Front. Über Feil, Eiselt und Mutlu kombinierte sich der Gastgeber zu Nietzer, der nahm den Ball und versenkte ihn unhaltbar für Castellucci. Doch die zahlreich mitgereisten Stuttgarter Fans peitschten ihr Team nach vorne.

Stuttgart zur Pause Meister

Der Ausgleich fiel aus Gastgeber-Sicht allerdings zu einfach. Ein langer Ball über die Abwehr landete bei Riehle, der sich die Möglichkeit nicht entgehen ließ (27.). Nur wenig später beinahe das 2:1 für die Gäste aus Degerloch, der Pfosten rettete allerdings für Dorfmerkingen. Es ging mit dem Remis in die Pause, das zu diesem Zeitpunkt den Kickers zur Meisterschaft und den Sportfreunden zum Klassenerhalt verholfen hätte.

Denn der SGV Freiberg tat sich äußerst schwer in Nöttingen. Die Gäste waren zwar um Spielkontrolle bemüht, gefährlicher waren allerdings meist die Hausherren. In der 13. Minute klärte Burkhardt im Eins-gegen-eins mit Dobros in höchster Not noch zur Ecke. 20 Minuten später war er allerdings machtlos. Wieder lief Dobros alleine auf ihn zu, diesmal jedoch legte der Angreifer den Ball vorbei am Keeper ins rechte Eck.

Auch nach der Pause taten sich die Gäste schwer. Zwar war Freiberg durchaus bemüht, gefährlich wurde es aber nur selten. In der 60. Minute fiel dennoch der Ausgleich. Der Sport- und Gesangsverein kombinierte über links, mit etwas Glück landete der Ball bei Ikpide, der aus 18 Metern nicht lange zögerte und flach ins linke Eck verwandelte (60.).

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Stuttgarter Kickers in Dorfmerkingen mittlerweile 3:1 in Führung. Dicklhuber netzte binnen weniger Minuten doppelt (52., 60.), nachdem die Blauen deutlich druckvoller aus der Kabine kamen - zugleich der Endstand.

In Nöttingen musste Freiberg durch das Ergebnis in Dorfmerkingen das Risiko erhöhen. Dadurch eröffneten sich den Gastgebern Räume, die Heers (64.) und Hauser (78.) aber nicht nutzen konnten. Auf der Gegenseite streifte ein Sökler-Kopfball nur hauchzart am linken Pfosten vorbei (82.). Die Gehrmann-Elf schnürte den FCN in den Schlussminuten größtenteils in der eigenen Hälfte fest, kam jedoch nur selten in eine gute Abschlusssituation.

Die Meisterentscheidung in der Nachspielzeit: Marcel Sökler kommt nach einer Ecke mit dem Kopf an den Ball. IMAGO/Pressefoto Baumann

Doch dann brach Sekunden vor dem Ende der völlige Wahnsinn aus. Freiberg kam mehrmals im Strafraum zum Abschluss, immer wieder fand jedoch ein Nöttinger den Weg zwischen Ball und Tor. Es lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit als Heers erneut einen Ball blockte. Eine letzte Ecke, eine letzte Chance. Und die nutzte der SGV Freiberg. Sökler schüttelte seinen Gegenspieler ab und traf aus fünf Metern wuchtig mit dem Kopf zur Meisterschaft. Nach dem Lucky-Punch gab es bei den Gästen kein halten mehr. Schiedsrichter Luigi Satriano pfiff erst gar nicht mehr an. Von der Tribüne und vom Platz hallte es: "Nie mehr Oberliga, nie mehr..."

Für die Stuttgarter Kickers, die lange Zeit als Meister festzustehen schienen, bleibt noch die Chance über die Relegation aufzusteigen. Dort warten Eintracht Stadtallendorf und der SV Eintracht Trier.

Auch Astoria Walldorf II steigt ab

Zum Abstiegskampf: Neben Linx, Bruchsal, Illshofen und Lörrach-Brombach steht nun auch der FC Astoria Walldorf II als fünfter Absteiger fest, der sein Endspiel beim SV Oberachern 1:3 verlor. Für die Sportfreunde Dorfmerkingen gibt es jedoch noch Hoffnung. Sollten die Stuttgarter Kickers über die Relegation doch noch in die Regionalliga aufsteigen, würde ein Abstiegsplatz wegfallen. Doch noch über den Strich hüpfte der Freiburger FC durch ein 3:1 gegen den FC Rielasingen-Arlen.

Yahyaijan-Viererpack bei Villingens Kantersieg

Zum Saisonabschluss gab es dann auch noch einige Schützenfeste. Kamran Yahyaijan traf beim 7:0-Erfolg des FC 08 Villingen gegen den 1. FC Bruchsal viermal. Zwischen dem TSV Ilshofen und dem SV Linx ging es hin und her - Endstand 6:5 -, ebenso wie beim 4:3 zwischen dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen und dem FV Ravensburg. Außerdem schlug der 1. CfR Pforzheim die Sport-Union Neckarsulm klar und der SSV Reutlingen 05 gewann abschließend 4:2 beim FV Lörrach-Brombach.