Dank Damnjanovic: Bayern-Frauen siegen in Essen

Die Frauen des FC Bayern München haben am Samstag mit 2:1 in Essen gewonnen und dadurch die Tabellenführung behauptet, die sich für eine Nacht der VfL Wolfsburg geholt hatte.

Im letzten Bundesliga-Spiel gab es für die Frauen des FC Bayern in Frankfurt die erste Saisonniederlage (2:3). Am vergangenen Samstag revanchierte sich die Mannschaft von Jens Scheuer dafür im Pokal, gewann gegen die Hessinnen mit 4:2. Am Samstag fanden die Münchnerinnen in Essen auch in der Liga wieder zurück in die Spur.

Berentzen hat die Antwort auf Bühls Führung

Die Frauen des FC Bayern nahmen gleich das Heft des Handelns in die Hand - und belohnten sich früh: Bühl setzte sich klasse links im Strafraum durch und traf aus spitzem Winkel (8.). Außenseiter Essen zeigte sich unbeeindruckt, die SGS spielte mutig mit und setzte immer wieder Nadelstiche in der Offensive. Wie in Minute 14, als Wamser im Zentrum Berentzen fand - und die zum Ausgleich einschob. Es waren ausgeglichene erste 45 Minuten, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten. Hochkarätige Chancen gab es allerdings keiner mehr.

Damnjanovic viel zu frei

Nach dem Seitenwechsel musste vor allem von den Favoritinnen aus München mehr kommen. Und es kam mehr: Nach einem Freistoß von Dallmann war Damnjanovic viel zu frei und köpfte zum 2:1 ein (51.). Beinahe hätte die Torschützin einen Doppelpack geschnürt, ihr zweiter Treffer zählte nicht, da sie im Abseits stand. Und so blieb Essen im Spiel - und hatte in der 59. Minute die große Ausgleichschance, Laurier traf nur den rechten Pfosten. Ansonsten ließen die Gäste nichts mehr zu, Rall verpasste gar das 3:1 (84.). Am Ende blieb es beim knappen Sieg der Münchnerinnen, die dadurch Platz ein verteidigten.