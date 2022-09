Seoane spürt weiterhin das Vertrauen seiner Spieler

Bayer Leverkusen musste in Brügge im siebten Pflichtspiel die sechste Niederlage hinnehmen. Trotz des Fehlstarts glaubt Trainer Gerardo Seoane, dass er gemeinsam mit der Mannschaft den Bock umstoßen könne.

Pokalaus in Elversberg in Runde eins, in der Liga vier Niederlagen in fünf Spielen und nun auch den Champions-League-Auftakt verpatzt. Beim 0:1 in Brügge hatte Leverkusen vor allem nach dem Gegentor mehr Spielanteile, viele gefährliche Szenen sprangen aus der Überlegenheit aber nicht heraus. "Wir haben viel Aufwand betrieben und im ganzen Spiel sehr wenig zugelassen", stellte auch Bayer-Trainer Gerardo Seoane gegenüber "DAZN" fest.

Trotzdem standen die Leverkusener am Ende aufgrund eines individuellen Fehlers mit null Punkten dar - wieder einmal. Diesmal patzte Kapitän Lukas Hradecky entscheidend. "Es ist scheißegal, wie wir die Tore kassieren. Wenn man in der Scheiße liegt, dann ist es richtig Scheiße", so der Schlussmann.

Seoane erinnert die Niederlage an vorherigen Partien

Die Niederlage in Brügge erinnerte Seoane an das "eine oder andere" Spiel in der Vergangenheit: "Es war eine vermeidbare Niederlage". Der Schweizer lobte die Defensivarbeit seines Teams, stellte aber auch fest, dass es in der Offensive beim letzten Pass an der Präzision gefehlt hatte. Daher müsse sich die Werkself selbstkritisch an diesem Spiel orientieren, um den "Bock" umzustoßen.

Sechs Niederlagen aus sieben Pflichtspielen stehen für Bayer zu Buche, der Trainer glaubt aber an die Trendwende. Das Vertrauen seiner Akteure ist aus seiner Sicht weiterhin gegeben: "Die Spieler haben mir heute eine positive Antwort gegeben", erläutert der 43-Jährige.