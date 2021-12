Seoane kündigt an: Pause für Hradecky, Debüt für Lunev

Platz 1 in der Gruppe G hat Bayer 04 schon vor dem letzten Spiel in der Europa League in Budapest sicher. Folglich wird Trainer Gerardo Seoane die Rotation anschmeißen. Ein Vorteil im Hinblick auf das nächste Ligaspiel bei Eintracht Frankfurt.

Es ist ein Trumpf, den sich Bayer 04 an den ersten fünf Spieltagen der Europa League erarbeitet hat. Während die Eintracht aus Frankfurt, bei der die Werkself am Sonntag antritt, am Donnerstag bei Fenerbahce Istanbul noch um den Gruppensieg und damit um den direkten Einzug ins Achtelfinale kämpfen muss, hat Bayer 04 diesen Schritt bereits vollzogen. Eine Konstellation, die Gerardo Seoane nutzen wird.

"Wir werden schon sehr viel wechseln, so viel wie möglich", kündigte der Leverkusener Trainer am Montag für das tabellarisch völlig bedeutungslose Spiel bei Ferencvaros Budapest am Donnerstag an. In Ungarn wird der Schweizer so viele Stammkräfte schonen, wie es die inzwischen wieder entspannte Personalsituation hergibt.

Dies wird auch dazu führen, dass Andrey Lunev (30) sein Debüt für Bayer 04 geben wird. Dem russischen Nationaltorhüter (sieben Einsätze), der im Sommer ablösefrei von Zenit St. Petersburg kam, hat der Schweizer bereits einen Platz in der Startelf zugeteilt. "Stand heute haben wir besprochen, dass Andrey dieses Spiel beginnt", erklärt Seoane, "er hat immer gut trainiert und sich diese Chance auch verdient."

Zudem kann der Trainer so seiner Nummer 1, dem finnischen Nationaltorhüter Lukas Hradecky, etwas Ruhe gönnen. "Lukas - das darf man bei den Nationalspielern nicht vergessen - hat nie frei gehabt. Die anderen haben in der Länderspielperiode auch mal zwei drei Tage Pause, die Nationalspieler sind immer auf Reisen. Der gesamte Stress ist schon eine große Belastung", erklärt Seoane.

Dies gilt natürlich auch für viele andere Akteure, die für ihr Land aktiv waren. Folglich kündigt Seoane für den von Mittwoch bis Freitag dauernden Budapest-Trip an: "Es kann auch sein, dass der eine oder andere hierbleibt." Und dabei dürfte er vornehmlich an seine beiden offensiven Schlüsselspieler, Florian Wirtz und Patrik Schick, denken.

Schick noch nicht schmerzfrei - Wohl bedachte Belastung bei Wirtz

Schick feierte nach einem Bänderriss im Sprunggelenk mit relativ wenig Mannschaftstraining vor acht Tagen in Leipzig (3:1) sein Comeback und am Samstag beim 7:1 gegen Fürth einen Viererpack. Doch schmerzfrei ist der Mittelstürmer noch nicht. Bei Wirtz muss die Belastung wohl bedacht verteilt werden, da den Zehner seit Saisonbeginn immer wieder Leisten- und Hüftprobleme plagen.

"Der Gedanke ist bei beiden Spielern, auf Sonntag hinzuarbeiten, jetzt ein bisschen zu reduzieren, individuell zu arbeiten", erklärt der Trainer, "es ist auch Chance, die wir wahrnehmen müssen, damit sich diese Spieler nicht verletzten." Seoane und Bayer werden diese Option nutzen, die sie sich selbst erarbeitet haben.