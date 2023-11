"Sehr überrascht" von DFB-Kritik: Berater verteidigt Adeyemi

Der Verzicht von Karim Adeyemi auf die Länderspiele der deutschen U 21 schlägt hohe Wellen. Nun hat der Berater des BVB-Profis seinen Klienten in Schutz genommen und auf die Kritik von DFB-Präsident Bernd Neuendorf reagiert.

U-21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo lässt sich durch die Querelen im Hintergrund nicht ablenken. "Kein Thema" sei die Absage von Karim Adeyemi, der vom 44-Jährigen eigentlich für die EM-Qualifikation des Nachwuchses gegen Estland (4:1) und am Dienstag gegen Polen (18 Uhr, LIVE! bei kicker) nominiert worden war. Stattdessen: voller Fokus auf das Polen-Spiel.

Doch Adeyemis Verzicht auf die Länderspielreise ist an anderer Stelle sehr wohl ein Thema. Zum Beispiel beim DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf, der am Freitag bei "ProSiebenMaxx" die Entscheidung des 21-Jährigen als "Fehler", "vergebene Chance" und "Fingerzeig von ihm, wie wichtig er das nimmt" bezeichnete.

Das wiederum wollte die Adeyemi-Seite nicht auf sich sitzen lassen. Dessen Berater Thomas Solomon reagierte am Montag bei "Sport1" auf die Aussagen des DFB-Präsidenten und zeigte sich davon "sehr überrascht".

Karim hat den Adler bislang immer mit Stolz auf der Brust getragen - und das wird auch in Zukunft so sein. Thomas Solomon

"Für sein Heimat- und Geburtsland aufzulaufen, ist das Größte für Karim. Deshalb hat er sich beim letzten Lehrgang auch eigens dazu entschieden, für die U 21 aufzulaufen", so Solomon. Im Oktober stand Adeyemi beim 3:2-Auswärtssieg gegen Bulgarien über die komplette Spielzeit auf dem Platz und verzeichnete eine Vorlage.

"Karim hat den Adler bislang immer mit Stolz auf der Brust getragen - und das wird auch in Zukunft so sein", betonte Solomon und nahm damit direkt Bezug auf Neuendorf, der gefordert hatte, "dass man stolz sein sollte, wenn man den Adler auf der Brust trägt".

Im BVB-Training arbeitet Adeyemi an seiner Form

Die Gründe für Adeyemis Absage seien andere, wie auch schon Di Salvo bei der Kaderbekanntgabe erklärt hatte. Sein Klient gehe "durch keine leichte Phase", meinte Solomon. "Wir haben uns aus diesem Grund dazu entschieden, dass er sich über den Verein, das ist nun mal sein tägliches Brot, zurück in die Nationalmannschaft kämpft."

Beim BVB hat Adeyemi einen enttäuschenden Saisonstart hingelegt. In bislang neun Bundesliga-Einsätzen durfte er nie über die volle Distanz ran, wurde sechsmal aus- und dreimal eingewechselt. Bisher sammelte der Offensivmann erst einen Assist bei einer kicker-Durschnittsnote von 4,50.

In der vergangenen Rückrunde hatte Adeyemi mit tollen Leistungen überzeugt, an diese Form will er wieder anknüpfen - und sich dafür im Training bei seinem Arbeitgeber und nicht in der U-21-Nationalmannschaft beweisen.

Adeyemi habe in den vergangenen Tagen "sehr hart beim BVB trainiert. Die intensive Arbeit im Verein mit Edin Terzic tut ihm gut", führte Solomon aus. "Wir hoffen jetzt, dass Karim ganz in Ruhe zu alter Stärke finden kann."