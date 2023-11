Darum fehlt Adeyemi doppelt

Im Oktober hatte der BVB-Angreifer Karim Adeyemi noch für die deutschen Junioren gestürmt, nun hat sich die Situation verändert.

Will sich in Dortmund weiter zeigen: Karim Adeyemi. IMAGO/Nordphoto

Alle Seiten hatten schon damals mit weiser Voraussicht betont, es handele sich nicht um eine grundsätzliche, sondern eine separate und zunächst nur für diese Maßnahme gültige Entscheidung, als Karim Adeyemi in vergangenen Länderspielfenster im Aufgebot der U 21 aufgetaucht war. Schließlich hat er viermalige A-Nationalspieler und WM-Teilnehmer höhere Ambitionen.

Spielpraxis sammeln - das war mal

Doch seinerzeit hatte die Situation im Verein klar für zusätzliche Spielpraxis gesprochen, die sich der 21-Jährige dann auch über die volle Distanz beim 3:2-Auswärtssieg der DFB-Junioren in Bulgarien holte. Die zweite, in Israel vorgesehene Partie in der EM-Qualifikation, hatte wegen des Überfalls der Hamas abgesagt werden müssen.

Im Kader für die nun im November anstehenden beiden Heimspiele der U 21 gegen Estland (17.11. in Paderborn) und Polen (21.11. in Essen) taucht Adeyemi nun aber weder im A-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann noch bei U-21-Coach Antonio Di Salvo auf.

Sein Ziel ist es jetzt, sich dem Trainer während der Länderspielpause zu zeigen, um sich nachhaltig für einen Stammplatz zu empfehlen. Antonio Di Salvo

Und das hat diesen Hintergrund: "Ich habe mit Karim über seine U-21-Nominierung gesprochen und war auch mit den BVB-Verantwortlichen in engem Austausch", schickt Di Salvo voraus, "in Dortmund hat er zuletzt wieder mehr gespielt. Sein Ziel ist es jetzt, sich dem Trainer während der Länderspielpause zu zeigen, um sich nachhaltig für einen Stammplatz zu empfehlen."

In der Tat war der Flügelflitzer zuletzt beim BVB wieder zu mehr Einsatzzeiten gekommen, durfte neulich in der Champions League im Heimspiel gegen Newcastle sogar mal wieder von Anfang an ran und steuerte zum 2:0-Erfolg auch die Vorarbeit zu Julian Brandts 2:0 bei.

Bewerbung für Nagelsmann eher via BVB als die U 21

Doch um wieder eine ernsthafte Alternative auch für Nagelsmann zu werden, muss sich Adeyemi gerade im Verein noch strecken und fester etablieren. Offenkundig schätzen Adeyemi (und der BVB) die Chance höher ein, den Sprung zurück ins höchste Verbandsteam eher über eine Beförderung im Verein zu schaffen, als sich weiter über den Unterbau des DFB anzudienen. Deshalb gilt in der EM-Saison vorerst volle Konzentration dem Klub.

Bis auf Weiteres. Im neuen Jahr und bei den ersten Maßnahmen des DFB im März dürfte dann auch im Fall Adeyemi wieder neu abgewogen und entschieden werden. Je nachdem, wie sich der gebürtige Münchner bis dahin in Dortmund entwickeln und womöglich auch wieder für eine Nominierung in die A-Nationalmannschaft qualifizieren kann.

Gelingt dies, sind alle happy, beim DFB wie beim BVB. Schließlich hat der 30-Millionen-Mann auch einen Marktwert zu bestätigen. Wenn nicht, steht Adeyemi der zweite Bildungsweg über die U 21, die erst 2025 wieder um den EM-Titel spielt, immer noch offen.